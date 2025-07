ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Non sarà più Forza Tragica. Arriva la cura “PierSilvio”. Le novità del Consiglio Nazionale di oggi: “I coordinatori regionali non saranno più designati dal segretario (Tajani) ma da un congresso”.

Consiglio Nazionale di Forza Italia ricco di grandi sconvolgimenti e novità. Dopo le uscite di Pier Silvio (“Svecchiare il partito”), il segretario Tajani ribadisce che: “Questo summit è un modo per rilanciare il partito (e la leadership del vicepremier)”. Sarà sempre il segretario ad «attuare la linea politica del movimento in conformità alle indicazioni del Congresso» ma nello statuto viene specificato che «le segreterie regionali diventino organi elettivi e individuati i Grandi Elettori nei congressi regionali». Tuttavia, secondo rimbalzi dal Consiglio, non sono previste grandi rivoluzioni. Almeno ai vertici del partito. E si parte da una proposta scritta centinaia e centinaia di volte: i coordinatori regionali del partito non saranno più designati dal capo, cioè dal segretario, ma attraverso una modifica dello statuto tutti i responsabili locali dovranno passare da un congresso. Tessere, voti, conte, niente più nomine calate dall’alto. Tutto questo, come ribadisce Pier Silvio deve portare a un rafforzamento del carattere collegiale delle decisioni, favorire la partecipazione, ma anche promuovere il rinnovamento, una delle richieste che Berlusconi jr aveva esplicitato il 9 luglio, durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset. Prossimo congresso nazionale convocato nel 2027. E regole più stringenti sui tesserati. Chi si tessererà per la prima volta in extremis, potrà partecipare pienamente all’assise, mentre non avrà diritto di voto attivo e passivo chi è stato iscritto negli ultimi 5 anni ma non ha rinnovato la tessera negli ultimi due. Il Consiglio nazionale sarà allargato anche agli assessori regionali «anziani», non solo a presidenti o vicepresidenti di Regione.