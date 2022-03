RibaltoneMonfalcone Exxx..Polzive!!! Rebulla getta la spugna; evaporato il grande centro. Si vota fra un paio di mesi. Convocato d’urgenza vertice del centrodestra venerdì a Trieste.

L’assessore Roberti ha diffuso ieri una comunicazione in cui, prudentemente e in attesa delle decisioni del Governo, fissa la data delle comunali in Friuli VG, o il 29 maggio oppure il 12 giugno. In piena calura. Per restare in argomento, il progetto centrista di valida intuizione messo in piedi dalla lista “Monfalcone Domani” perde il suo candidato sindaco, Luciano Rebulla. Dopo le spigolature degli osservatori e i passi indietro di alcune teste di serie, l’ex sottosegretario ha chiesto una pausa di riflessione. Nella garbata lingua bisiaca il significato è inequivocabile: Ritiro. Ora spetterà ai fondatori del CentroCampo isontino portare avanti il cantiere. Per Cisint si allontana lo spettro del ballottaggio e lentamente va a cementarsi la coalizione (Forza Italia compresa) che la sostiene. Non “tiene” il cemento invece nelle altre aree del Friuli, per questo motivo il vertici del CentroDx hanno convocato urgentemente un vertice a Trieste venerdì.

Non si trovano ancora le convergenze a Tolmezzo, Codroipo, Lignano, AzzanoX, Aviano, ArtaTerme, Tarvisio e Pagnacco.

A Tolmezzo, dopo la questione incarichi di Vicentini, la bussola pende su Luisa Faccin; a Tarvisio c’è l’anomalia di due candidati di Forza Italia (Carlantoni e Zanette); a Lignano i candidati non sono meno di 4; ad Arta Terme l’uscente Luigi Gonano non vuole tentare il bis; ad AzzanoX il centrodestra è smembrato; ad Aviano il sindaco ha espulso dalla giunta la leghista Terzariol; a Pagnacco Laura Sandruvi non ha più la maggioranza e a Codroipo ha riaperto il Luna Park Scarpandibus. I candidati sono almeno 5, intercambiabili a seconda delle lune. Il più corteggiato è l’imprenditore Valentino Targato cui le delegazioni in visita nel suo quartier generale spaziano da est a ovest del baricentro politico friulano. In rassegna: Pd, Polo Civico, Fare Comunità e perfino la candidata sindaca Tiziana Cividini che recentemente è stata vista entrare nel giardino dell’imprenditore di Porpetto. La stessa Forza Italia con il consulente di finanza internazionale Angelo Castellani si vede spesso fra i vivai di Targato. La partita è ancora aperta e il Medio Friuli richiede una pagina intera per descrivere i retroscena pre elettorali, in particolare quelli sul caso Fratelli d’Italia.