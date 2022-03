GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Friulani sputtanati in tutta Italia. Finisce su “La Stampa” e reti Mediaset il caso del sindaco di Tarcento che nega gli alloggi ai profughi ucraini.

Oggi, il quotidiano “La Stampa” di Torino dedica un ampio servizio al caso degli alloggi di proprietà del comune, negati ai profughi. La vicenda era stata ripresa domenica su queste pagine dopo che, durante il consiglio comunale di venerdì scorso, la maggioranza del sindaco Steccati (querelante Leopost) aveva bocciato due mozioni dell’opposizione (vedi Leopost 27 marzo) che chiedevano di utilizzare gli appartamenti di proprietà pubblica per ospitare gli sfollati. Il sindaco, come riparo, dimostrò il peggio di sé offrendo la disponibilità di solo uno stanzone ubicato nella periferia del centro in cui ospitare “…le madri con i bambini che scappano dalla guerra”. Tuona il consigliere Riccardo Prisciano. Dal canto suo, il consigliere di opposizione Walter Tomada ricorda il periodo del terremoto: “Sono del ’72 e il mio primo ricordo è la pioggia che cade sulla tenda in cui vivevamo da sfollati a causa del terremoto… . Senza aiuto noi non ci saremmo mai rialzati”. Una delle pagine più buie del Friuli inospitale, egoista, irriconoscibile. Il sindaco Steccati, impacciato, si limita a respingere al mittente le critiche accusando l’opposizione di “demagogia”. Un classico. In ogni caso il Friuli sbrindellato e sputtanato finisce sia su “La Stampa” che su “TgCom 24” di Mediaset.