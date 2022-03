IndustriaLibera Exxx…Polzive!!! La concorrenza fa paura a Confindustria: Agrusti minaccia chi si insedia nella Zona Industriale di San Vito. Bini: Non ho in agenda incontri con Agrusti

La notizia che un imprenditore vorrebbe acquistare dei terreni nella Zona Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento ha fatto venire un travaso di bile doloroso al presidente (già arrestato a Roma nel ’94) di Confindustria. Per lui i principi della concorrenza e del libero mercato valgono solo se perseguono gli interessi di costui. Lo si è capito durante la conferenza stampa di ieri a Pordenone e in serata in Tv. Per giustificare l’insediamento della Kronospan spunta la propaganda per gli allocchi sui termovalorizzatori.

Il ducetto della Delizia che dialoga con Saro contro Confindustria Udine, intervistato ieri sera da uno dei pennivendoli al seguito dei maniaci della Kronospan (Cendella-Agrusti), ha detto che avrebbe spiegato oggi a Fedriga, Bini e Scoccimarro, il suo progetto dei termovalorizzatori. Dei tre nessuno sapeva nulla. Lo steso Bini, incrociato da chi scrive in consiglio regionale, ha precisato: “Non ho in agenda nessun incontro con Agrusti”. Sgamata la propaganda del ducetto (la Procura di Treviso ha chiesto 8 mesi di carcere) che, sulla Tv di casa (senza contradditorio), è uso infinocchiare i pordenonesi con le sue ossessioni sull’ampliamento della Kronospan. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico aveva convocato ieri una conferenza stampa a Pordenone per minacciare chi avesse intenzione di impedire la realizzazione dell’impianto di produzione di pannelli della ditta austriaca e intimato azioni legali verso chiunque non la pensi come lui. Ma la novità della conferenza stampa è circoscritta nel retroscena illustrato ai giornalisti presenti, ovvero l’acquisto dei terreni di un imprenditore che, se l’atto venisse perfezionato, potrebbe pregiudicare la costruzione delle ciminiere tossiche e l’area di stoccaggio dei rifiuti legnosi alla Silva Srl. A quale principio liberale si ispira il ducetto che fa le paternali sulla libertà d’impresa? Perché si irrita se un investitore ha in progetto di realizzare una nuova azienda nella zona industriale Ponte Rosso meno inquinante e pericolosa della Kronospan? Evidentemente per il suddito degli austriaci in Friuli, chiunque si azzardi ad acquistare terreni dove dovrebbe sorgere lo stabilimento della Kronspan, compie un “atto gravissimo!!“. Nessun giornalista gli ha chiesto se Confindustria che presiede è a favore del libero mercato, della concorrenza o a favore di segmenti di mercato protetti come nella Federazione Russa. C’è il sospetto che dietro il maniacale corteggiamento alla Kronospan ci sia ben altro che l’ampliamento.