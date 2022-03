CinCinCisin Exxx..Polzive!!! Completata la nuova assemblea sartoriale-regionale dell’Ausir. Il consigliere Calligaris lancia Cisint presidente del Cda. I nomi dei 26 eletti.

A precisa domanda dell’imperdibile “Piccolo” di Monfalcone su chi potrebbe guidare la nuova Autorità d’ambito, il consigliere regionale Calligaris non dubitò: “Per competenze, Cisint”. Senza esitazioni.

Dopo la modifica allo statuto dell’Autorità unica dei servizi idrici e rifiuti (entrano di diritto i comuni di Sacile e…Monfalcone), i sindaci neo eletti all’assemblea regionale dovranno riunirsi in assemblea per definire i componenti del rinnovato Cda che, a sua volta, dovrà eleggere il presidente. La normetta che ha consentito di includere i comuni col più alto numero di abitanti dopo i capoluoghi di provincia nel novero degli aventi diritto (Sacile e Monfalcone), è stata perfezionata in aula nel dicembre scorso dai consiglieri leghisti, Tosolini e Calligaris . Non a caso i primi ringraziamenti ai due legislatori per il provvedimento “sartoriale” sono arrivati dalla sindaca isontina. Grazie a questo “escamotage” l’assemblea è ora formata da 26 sindaci (20 eletti nelle 4 rispettive assemblee locali) e 6 di diritto (Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, Sacile e Monfalcone). Ecco i nomi:

Marcello Del Zotto (Presidente supplente – componente) – Sindaco del Comune di Sesto al Reghena.

Dino Giacomuzzi (Componente) – Sindaco del Comune di Sedegliano

Emiliano Canciani (Componente) – Sindaco del Comune di Reana del Rojale

Daniela Briz (Componente) – Sindaco del Comune di Remanzacco

Franco D’Altilia (Componente) – Sindaco del Comune di Palazzolo dello Stella

Andrea Dri (Componente) – Sindaco del Comune di Porpetto

Alberto Urban (Componente) – Sindaco del Comune di Campolongo Tapogliano

Giuseppe Tellini (Componente) – Sindaco del Comune di Palmanova

Pietro Valent (Componente) – Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli

Elisa De Sabbata (Componente) – Sindaco del Comune di Majano

Roberto Moro (Componente) – Sindaco del Comune di Magnano in Riviera

Marco Lenna (Componente) – Sindaco del Comune di Forni di Sopra

Amedeo Pascolo (Componente) – Sindaco del Comune di Venzone

Roberto Dipiazza (Componente) – Sindaco del Comune di Trieste

Alessandro Ciriani (Componente) – Sindaco del Comune di Pordenone

Pietro Fontanini (Componente) – Sindaco del Comune di Udine

Rodolfo Ziberna (Componente) – Sindaco del Comune di Gorizia

Andrea Delle Vedove (Componente) – Sindaco del Comune di Cordenons

Dorino Favot (Componente) – Sindaco del Comune di Prata di Pordenone

Fabrizio Prevarin (Componente) – Sindaco del Comune di Andreis

Demis Bottecchia (Componente) – Sindaco del Comune di Fanna

Roberto Felcaro (Componente) – Sindaco del Comune di Cormons

Claudio Bignolin (Componente) – Sindaco del Comune di San Pier d’Isonzo

Paolo Polidori (Componente) – Sindaco del Comune di Muggia

Carlo Spagnol (Componente) – Sindaco del Comune di Sacile

Anna Maria Cisint (Componente) – Sindaco del Comune di Monfalcone