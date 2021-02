Ri-ApriamoFvg Exxx…Polzive Le partite iva ignorano le manifestazioni contro le chiusure delle attività commerciali. Annunciato lo sciopero fiscale. Esclusivo

In piazza primo maggio a Udine c’erano più trattori che manifestanti. Il cotè della rivolta contro le chiusure delle attività commerciali organizzata dall’associazione Partite Iva del Friuli VG, è racchiuso in questa cornice. Numerosi trattori hanno circondato l’anello della piazza sorvegliati a vista da almeno una decina di agenti della Polizia Locale agli ordini dell’ufficiale sul campo, Giulietto Dri. L’organizzatrice, Cristina Pozzo, ha annunciato che, se in tempi brevissimi non verranno tolte le misure restrittive contro le attività commerciali, inviterà le imprese allo sciopero fiscale.