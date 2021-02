ProgettoFvg Exxx…Polzive!!! Il consigliere regionale Edy Morandini inaugura a Udine il primo vivaio politico del Friuli: Il ventenne Luca Bassi entra in consiglio comunale a Reana. Esclusivo.

Il consigliere regionale di Progetto Fvg Morandini, dopo un paio d’anni di suggerimenti di natura amministrativa, affida lo scranno del consiglio comunale di Reana del Rojale al ventenne Luca Bassi, primo dei non eletti nella lista della coalizione del sindaco Emiliano.

Mentre a Trieste il Consiglio Regionale approvava uno dei provvedimenti più innovativi degli ultimi anni per il tessuto economico nordestino e a Roma Draghi dava il via alle consultazioni, in Friuli germogliava un nuovo vivaio politico amministrativo per nuove leve. L’ideatore è il già presidente degli UdineseClub regionali Edy Morandini che, ispirandosi allo spirito collegiale calcistico, ha subito individuato in Luca Bassi uno dei giovani amministratori più promettenti del Friuli. Il consigliere regionale, giacchè gli impegni in a Trieste sono sempre più serrati, ha deciso di lasciare spazio ai nuovi iscritti a ProgettoFvg. Secondo Morandini, vi sono molti giovani interessati alla politica, la questione del territorio e delle comunità locali è sempre più appassionante e la palestra amministrativa di ProgettoFvg è ritenuta molto entusiasmante. In questo senso, visto che gli impegni incalzano, Morandini volge lo sguardo alle prossime scadenze elettorali di Torreano di Cividale, Tarcento, Drenchia, Majano e Moimacco.