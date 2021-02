CupolaGenerosa Exxx…Polzive!!! Un boss della ‘Ndrangheta detenuto a Tolmezzo (Ud) trova un titolo da 250mila euri e lo devolve in beneficenza. Esclusivo.

Fonte: La Gazzetta del Sud.

F.R. boss reggino detenuto nel carcere di Tolmezzo in regime di 41bis, trova un titolo da 243mila euro in un vecchio libro e decide di devolvere la somma in beneficenza: fin qui, la vicenda, seppur degna di merito, non porterebbe con sé nulla di davvero eclatante somigliando a una di quelle belle storie di generosità e altruismo che, di tanto in tanto, saltano agli onori della cronaca. Se non fosse, però, che il filantropo in questione altri non è che un noto boss di ‘ndrangheta, F.R. le sue iniziali, originario di Reggio Calabria, che attualmente si trova detenuto in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo (UD) e che le circostanze del fortunato rinvenimento hanno davvero dell’incredibile, degne delle migliori trame cinematografiche. Ma veniamo subito ai fatti. Tutto ha origine lo scorso mese di dicembre quando l’uomo ha ricevuto in carcere un libro di lettura, regolarmente speditogli dai suoi familiari: nello specifico, si trattava di un testo di narrativa di quando frequentava le scuole medie. Ed è proprio mentre ha iniziato a sfogliare quelle pagine ormai ingiallite dal tempo che F.R., oggi cinquantenne, ha notato all’interno un vecchio “cimelio”, come capita spesso di ritrovarne nei volumi più datati, solo che non si trattava di appunti logori o del ticket obliterato di un mezzo pubblico ma di un biglietto somigliante a un vero e proprio assegno. Un assegno che allora, un regalo dei genitori, era di 25milioni di lire. Oggi la cifra è diventata 246 mila euri.