DMElektronBuja Exxx…Polzive!!! Il Profeta Daniele Moschioni e l’interrogazione in Commissione Lavoro. L’intreccio Del Piero-Melchior. Il bidone tirato alle banche sull’escamotage “concordatario”. Spuntano le garanzie degli istituti regionali Fvg. Esclusivo.

Un conflitto in interessi pauroso. Perchè dopo tutte le promesse e le balle narrate dai titolari della DM Elektron di Buja, i vertici hanno chiesto il concordato? Chi saranno i bidonati? In testa alla lista gli operai, i fornitori e le banche. Quali sono le banche che riceveranno la tranvata del “concordato”? Perchè alcuni soci dell’istituto randellato sono sul piede di guerra per queste spericolate e disinvolte operazioni domestiche? Quali garanzie ha firmato la regione Fvg? Benvenuti nelle praterie degli Squali friulani. Saldi, Onesti e…lavoratori.

In un’intervista rilasciata a Domenico Pecile su UdineseTv ai primi di aprile del 2019, la presidente di Civibank di Cividale (Ud) Michela Del Piero, aveva dichiarato che: “…da noi (in Friuli ndR) la disoccupazione non c’è, la gente non lavora perché non vuole andare a lavorare”. 〈Toglietele il fiasco〉. I fatti.

Cosa lega la CiviBank di Cividale alla DM Elektron di Buja lo spiega bene il Profeta Daniele. Daniele Moschioni onorevole della Lega. Per l’intanto, le azioni della Civibank, di cui è presidente la moglie del titolare della DM, Michela Del Piero, sono precipitate al di sotto dei 6 euri. Anzi, gli audit di revisione danno ormai la valutazione a prezzo nominale di libro, 3 euri. Azioni che nessuno vuole, nemmeno a prezzo stracciato. Da almeno 8 anni i dividendi non vengono distribuiti.

In quanto alla DM, nell’aprile del 2019, gli onorevoli Moschioni e Rizzetto avevano interrogato il governo sul caso dell’azienda di Buia che aveva avviato il processo di delocalizzazione in Romania e lasciato 130 operai friulani per strada. Moschioni aveva messo subito le cose in chiaro e, nel documento presentato in commissione lavoro alla Camera, il deputato friulano interrogava il presidente: “La vicenda della DM è avvolta da opacità con il proprietario Dario Melchior, marito della ex amministratrice delegata ed ex assessora regionale della giunta Illy, Michela Del Piero, oggi presidente di Civibank, che ha ricevuto contributi regionali aggiuntivi pari a circa 500mila euri, inoltre ha goduto della CIGS giustificata con la riorganizzazione aziendale”. Moschioni elenca una serie molto dettagliata di elementi spuri sui quali il leghista aveva intravisto dei magheggi speculativi . Dopo un paio d’anni, la cruda verità: Melchior chiede il concordato. Ora la parola passa al giudice.