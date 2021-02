DisordineCarnico Exxx…Polzive!!! Colpo di scena a Tolmezzo. Daniele Ariis ritira la candidatura per la presidenza della comunità. Brollo tenta il blitz ma senza fortuna e raccoglie solo 11 voti. Elezione rinviata. Esclusivo

Tutto da rifare per ciò che riguarda l’elezione del presidente della nuova Comunità Montana della Carnia. 28 comuni che dovranno condividere insieme un «Piano di ripresa per la Carnia» 〈Pasquale D’Avolio〉. Ieri sera, nel corso dell’adunanza convocata a Tolmezzo, il progetto di un nuovo sviluppo economico dell’Alto Friuli è stato ignorato in favore di dinamiche correntizie, vendette personali e ruggini incrostate che hanno lacerato la componente amministrativa ben prima dell’inizio dei lavori. Il risultato è stato quello di una fumata nerissima dopo che Daniele Ariis, sindaco di Raveo e sostenuto dell’asse Marsilio-Tondo.Baritussio, ha ritirato la sua candidatura. L’uscente Francesco Brollo, ha tentato il colpo andando alla conta con la speranza di raggiungere il numero di 15 voti necessari, ma non ce l’ha fatta e si è fermato a 11. Uno showdown doloroso che rivela distanze siderali fra i 28 sindaci 〈ieri sera assente Amaro〉 che compongono il nuovo ente. Il dato dei 16 astenuti è un segnale devastante sulla difficoltà di elaborare un progetto di ripresa per l’area. Brollo resterà in carica pro tempore in attesa delle decisioni dell’assessore Roberti.