Renzo Francesconi è morto. Adieu mon ami

Adieu mon ami. Sindaco della città più elegante del versante Ovest del Friuli. Renzo e la passione per l’arte, la letteratura, la convivialità e la sua città, Spilimbergo. Ricordo la sera dopo l’incontro con Carlo Nordio, alcuni anni fa, le tue osservazioni sulla torre Orientale e la Loggia del Daziario. E il dono del libro sugli angoli più segreti di Spilimbergo. Da quel propugnacolo scruteremo l’orizzonte, orfano di quella luce che da levante illuminava il borgo. Gran sindaco. Ci divertimmo come matti il mese di ottobre dello scorso anno all’incontro organizzato dall’amico Dreosto e la tua associazione Erasmo da Rotterdam. Capezzone, Dreosto, Pittoni, Rinaldi, Gava, Agrusti, Gombacci… Fu una serata di livello come quelle con Alice…David Jackson…Finardi… Adieu mon ami.