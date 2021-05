VidelaRiccadi Exxx…Polzive!!! Come anticipato da Leopost Amato De Monte in comando al Sores fino a maggio 2023. Firmato il decreto. Sospeso il concorso. Indignazione fra i 4 candidati. Esclusivo

La pagina più latrinosa della fu regione speciale.

Come anticipato e previsto da Leopost, il concorso per il direttore del Sores, istruito nel marzo scorso, è stato sospeso. Riccardi-Videla ha imposto al direttore dell’ARCS Tonutti la revoca delle selezioni, bocciata la commissione e sistemato l’amico Amato De Monte. Uno dei sanitari più vicini al vice presidente e leader della “Lista del presidente” in questo periodo di turbolenze pestilenziali. Un’azione scandalosa che danneggia il settore sanitario del Friuli VG. Al concorso avevano aderito 4 specialisti con titoli, fra i quali Trillò, super esperto del settore emergenza. Nulla da fare. Come per Caporale, nominato direttore generale nell’azienda sanitaria friulana, così per De Monte sistemato li dal regime sudamericano di Riccardi. Scrive Tonutti: “In relazione alla necessità di affidare la responsabilità della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) a una figura professionale con le competenze adeguate ad elaborare e portare avanti un progetto di integrazione tra soccorso territoriale, incardinato nelle tre Aziende Sanitarie Regionali, l’Elisoccorso e la centrale operativa stessa, volto a delineare un unico riferimento regionale competente per la risposta, l’organizzazione, la pianificazione e la progettazione del sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale FVG, considerato che l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha comunicato l’assenso del direttore De Monte al comando con le seguenti modalità: dal 01/06/2021 e fino al 31/07/2021 utilizzo a tempo parziale, 2 giorni a settimana da concordare per le vie brevi; – dal 01/08/2021 e fino al 31/05/2023 comando a tempo pieno.

Sanità infetta Regione malata.