BidoniFriulani Exxx…Polzive!!! A rischio il comando di Amato De Monte al Sores. Draghi sospende gli operatori sanitari non vaccinati. Tecla Del Dò non ha firmato il decreto del Direttore Tonutti. Esclusivo

Tecla Del Dò, direttore della Struttura Complessa “Gestione risorse umane” dell’Arcs non ha preso atto della regolarità tecnica e amministrativa del decreto del direttore Giuseppe Tonutti che attiva il comando in Sores 〈emergenza sanitaria, non una robina marginale〉 a De Monte. Sul decreto non c’è la sua firma.

Un giallo dalle sfumature accecanti e dai contorni sbalorditivi che si aggiunge al clamoroso aspetto del dirigente sanitario coccolato dal vice presidente che non ha aderito alla campagna delle vaccinazioni di Fedriga-Riccardi.

De Monte, da fonti interne all’azienda sanitaria del Friuli Centrale avrebbe rifiutato la fiala creando un problema di mansionamento e di scompiglio generale in direzione. Per questo motivo Riccardi ha deciso di trasferirlo forzando un concorso già istruito con 4 aspiranti e ricorrendo al magheggio del comando parziale dei primi mesi a Palmanova: dal 1° giugno al 1° agosto e per due volte alla settimana. Nel frattempo continuerà a svolgere le mansioni di primario nell’azienda sanitaria di Udine. Com’è possibile? Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 prevede l’obbligo generalizzato di vaccinazione gratuita per gli operatori sanitari (e non solo). Il rifiuto del lavoratore determina la sospensione, senza retribuzione, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni a rischio di diffusione del contagio da Covid-19. Il decreto legge approvato dal Cdm specifica inequivocabilmente che: la “vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. In buona sostanza, tutti i lavoratori del comparto sanitario sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, farmacisti compresi. Qualora si accerti “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale” occorre dare immediata comunicazione al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione. Durante l’intero periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, ma con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Come può essere credibile un assessore che compie le autocelebrazioni ai centri vaccinali se un primario di livello con si vaccina? Sanità infetta…Regione malata.