RegioneFaraone Exxx…Polzive!!! Le aziende ingrassano il bilancio del Friuli Venezia Giulia: 756 milioni di euri di entrate tributarie. 160 milioni saranno destinati per le comodità di un migliaio di dipendenti.

Nella relazione dell’esercizio 2022, l’esito della gestione delle entrate tributarie, viene definito “eccezionale”. E vi sono tutte le ragioni, poiché è la voce che ha registrato maggiori entrate per un importo pari a 756,22 milioni di euro. Un corrispettivo determinato da un deciso incremento del gettito delle entrate tributarie causato dall’incremento dei prezzi al consumo e dall’aumento del gettito dell’IVA. Complessivamente, il disegno di legge di assestamento, può dunque contare su un ammontare di risorse pari a circa 1.079,57 milioni di euro. Una cifra mostruosa. In pratica, l’inatteso miglioramento del ciclo economico giustifica una certa euforia in maggioranza che si traduce in maxi operazioni immobiliari dai costi stellari. Una di queste è quella che interessa il trasloco di circa un migliaio di dipendenti regionali in Porto Vecchio. Costo all’incirca, 160 milioni di euro complessivi. Nello specifico, la proposta della giunta è quella di svuotare Trieste e spostare una parte del cuore pulsante della città verso Porto Vecchio con la scusa della sua riqualificazione. A rimanere nelle attuali sedi saranno solo i dipendenti del Consiglio regionale in piazza Oberdan e una parte di coloro che oggi operano in piazza Unità, dove quasi certamente rimarranno la presidenza, gli uffici di rappresentanza degli assessori, e poi, in parte o quasi completamente, la Direzione generale e il Segretariato. Mentre i dipendenti della Direzione Funzione pubblica e personale quasi certamente verranno trasferiti in Porto Vecchio. Costo dell’operazione, circa 160 milioni per le comodità dell’esclusivissimo personale della regione Friuli Venezia Giulia. Una replica di ciò che avvenne a Udine. Un palazzo immenso con spazi vastissimi in cui non c’è più nemmeno il bar. Paga Pantalone.