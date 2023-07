NomineFvg Exxx…Polzive!!! Massimo Giordano nuovo direttore alle attività produttive. Magda Uliana alle infrastrutture. Confermati Damiani e Carini alla comunicazione. Via libera ad Arianna Dreossi portavoce di Bordin.

Incarichi che fanno gola a molti per via dei compensi. Dirigenti di prima fascia, 135 mila euri/anno. Per i capi ufficio stampa le cifre oscillano fra i 90 mila e i 120 mila euri. Portavoce a 90mila euri/anno. Un balletto di nomine sotto la canicola di luglio per definire il deep state di palazzo. Un passo avanti per la nuova figura di portavoce del presidente del consiglio Bordin che vede la consigliera comunale di San Giorgio di Nogaro, Arianna Dreossi, ormai pronta per l’incarico. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale FVG ha approvato (astenuta l’opposizione) la sua designazione. Via libera unanime per due riconferme: il segretario generale Stefano Patriarca e il capo di gabinetto, già in forza con Zanin, Fanny Codarin. Definite le nomine dei direttori in Regione. Come anticipato su queste pagine, Magda Uliana passa dalle attività produttive di Bini (Lista Fedriga) alle infrastrutture di Amirante (Fratelli d’Italia). Al posto di Uliana, con Bini troverà posto Massimo Giordano, ex direttore di Confcommercio di Pordenone. Marco Padrini passerà al patrimonio dell’assessore Sebastiano Callari e Francesco Forte alla direzione “funzioni particolari”, sicurezza e privacy. Nessun cambio per Alessia Vernì. Sono riconfermati sia il responsabile ufficio stampa del Consiglio Regionale Fabio Carini, che l’omologo della giunta, Filippo Damiani. Durata per ambedue di 5 anni.