Tragedia in Cadore. Un’auto condotta da una donna ha falciato una famiglia in vacanza: tre morti. Ipotesi: alta velocità e uso improprio del cellulare.

L’auto viaggiava a forte velocità. Gli investigatori stanno vagliando l’ipotesi dell’uso improprio del cellulare da parte della donna tedesca che guidava l’auto. Si attendono ancora i risultati certificati sull’eventuale uso di sostanze o eccesso di alcol. Per interrogarla i Carabinieri hanno dovuto rivolgersi ad un’interprete.

Fonte, “Il Gazzettino”.

Tragedia oggi pomeriggio, 6 luglio, verso le 15.30 a Santo Stefano di Cadore sulla regionale 355 che porta a Sappada. Un’Audi nera con targa tedesca, guidata da una donna tedesca di 30 anni rimasta lievemente ferita, ha travolto una famiglia in passeggiata, di quattro persone, residente a Mestre, precisamente a Favaro: tre morti. Si tratta del papà, Marco Antoniello, 48 anni, della nonna, Maria Grazia Zuin 65 anni, e di un bambino di due anni, seduto sul passeggino condotto dalla mamma. Anche la mamma è rimasta ferita. Ricoverato anche il nonno, colto da malore, arrivato sul posto subito dopo. La famiglia mestrina si trovava in Cadore per un periodo di vacanza. L’auto, stando ai primi rilievi dei Carabinieri, viaggiava a forte velocità. Non sarebbero stati riscontrati segni di frenata. Dal punto dell’impatto al luogo in cui sono stati ritrovati i corpi vi è una distanza di quasi 30 metri. In centro a Santo Stefano in quel momento c’erano molte persone, visto che si stava celebrando una funzione funebre.