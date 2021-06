RegimeFriulano Exxx…Polzive!!! Fanotto distrugge l’economia turistica. Firmata l’ordinanza militaresca contro gli esercizi pubblici. Jesolo ride. Esclusivo

Oltre a decapitare il turismo, il sindaco di Lignano toglie anche il piacere dei pompini rapiti fra un moscow mule e una bollicina. Mentre il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico un parere sulla possibile apertura dei locali notturni e il Cts ha espresso opinione positiva, Fanotto spegne la località più frequentata del Friuli. Giorgetti dalla parte dell’impresa e degli esercizi pubblici, Fanotto in RSA. Il sindaco di Lignano, provincia di Udine, ha firmato un’ordinanza da residenza per anziani decorrenza 25 giugno e fino al 15 settembre in cui è proibita la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e demaniale. Il provvedimento è applicato ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo in tutto il territorio comunale e demaniale fino al 15 settembre… . Partite iva alla canna del gas e costrette a fuggire dalla località balneare friulana. Multe salate per i trasgressori, da euro 500,00 a euro 5.000,00.

Diversa la situazione a Jesolo dove è vietata la detenzione il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine, nonché in qualsiasi altro contenitore, effettuata anche attraverso distributori automatici. Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.