ItaliaAustria Exxx…Polzive!!! Stasera L’Italia di Mancini affronterà l’Austria di Kronospan. Agrusti e Di Bisceglie tifosi dei nipotini di Adolfo. Esclusivo.

Il progetto di ampliamento della Kronospan prevede che la quantità di gas emessi nell’aria dai sei punti di emissione, sia pari a 1 milione 240mila metri cubi al giorno. Perchè la Kronospan non realizza un impianto per bruciare scarti di legno in mezzo ai pascoli della Stiria o alle porte di Vienna? Il caso vuole che il Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento sia protagonista dell’incontro di calcio valido per le qualificazioni agli Europei.

Stasera scendono in campo a Wembley le squadre dell’Italia di Mancini e dell’Austria di Foda. I nipotini di Adolfo godono del sostegno di due squali friulani che, attraverso il morboso interesse all’ampliamento dell’austriaca Kronospan nel Consorzio Ponte Rosso di San Vito, esulteranno in caso di vittoria degli austriaci. I due ducetti sono Antonio Di Bisceglie, sindaco del PD di San Vito al Tagliamento e Michelangelo Agrusti presidente di Confindustria Alto Adriatico. Perchè tifano Austria? ma per via degli interessi che si nascondono dietro l’ampliamento degli impianti. Interessi economici spaventosi che ricadono sulla salute dei cittadini della bassa pordenonese. Chi si permette di disturbare gli austriaci ed elencare il grado di tossicità dell’azienda, viene denunciato com’è capitato all’ex presidente di Ambiente e Servizi Isaia Gasparotto cui è stato chiesto un risarcimento di 200mila euri. Intanto il disegno dei nipotini di Adolfo prosegue con i progetti elaborati per avvelenare l’area e il Tagliamento. In mancanza di una centralina di rilevamento dell’aria, sarà costruita una caldaia da 43 Megawatt. Scarti che giungeranno a San Vito da tutta Italia. Il traffico di bilici sarà impressionante. Smog e dissesto. C’è il pericolo che le falde acquifere vengano assorbite dagli impianti, c’è il pericolo che gli scarti finiscano nel fiume, c’è il pericolo che il biossido di zolfo e ossido di carbonio, già presenti nell’aria, possano ulteriormente aumentare. Noi tiferemo Italia, anzi, W l’Italia, quella del sindaco della Lega Anna Cisint che a Monfalcone si batte contro la riconversione della centrale termoelettrica A2A da carbone a idrogeno. La Lega a tutela dei cittadini monfalconesi, il PD di Di Bisceglie in combutta con Agrusti, è pronto ad avvelenare il basso Pordenonese. .