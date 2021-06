PastoMarcio Exxx…Polzive!!! Sanzionata la ditta che fornisce il cibo con la muffa nelle scuole di Udine. Le leghiste Ioan, Turcutto, Catelli e Di Betta randellano l’assessora. Esclusivo

Gli uffici che fanno capo all’assessora Elisa Viviana Battaglia hanno confermato la precarietà del servizio mensa nelle scuole di Udine fornito dalla ditta E.P di Napoli. La risposta di chiarimenti pervenuta dalla sede conferma i disservizi denunciati dai genitori: presenza di corpi estranei e la somministrazione di yogurt con tracce di muffa nella prima metà di aprile. Per questo motivo e tenuto conto della natura e della frequenza degli inadempimenti contrattuali contestati, nonché della gravità degli stessi, l’Amministrazione ha ritenuto equo applicare una sanzione complessiva pari a € 4.180,00. Martedì scorso la capogruppo del partito dell’assessora 〈Lega〉 Lorenza Ioan aveva perso la pazienza e incenerito la cocca di Viviana Roiatti in Fontanini con queste parole: «Il mio ruolo politico arriverà sempre dopo quello di madre. Anche quando si devono evidenziare realtà scomode». Una polveriera che ha trascinato con sé altre leghiste di Udine insoddisfatte causa le continue lamentele dei cittadini contro la Lega e l’assessora Battaglia. A Lorenza Ioan si sono unite Donata Catelli, Valentina Turcutto e Ivana Di Betta. Quest’ultima furiosa e dimissionaria per la questione della riunione del quartiere Udine Sud.

Un cortocircuito ad altissimo voltaggio che arriva nel momento peggiore del mandato dei disperati di Fontanini: Stadio Friuli, Torri Faro, viabilità, letame per le strade, soci Net sul piede di guerra, crematorio Paderno, sicurezza, Polizia Locale e disastrosa gestione delle circoscrizioni rivelano i limiti paurosi di agibilità politica degli scappati di casa.