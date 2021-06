DucettiKronospan Exxx…Polzive!!! I nipotini di Adolfo intentano una causa civile risarcimento danni pari a 200mila euri contro Gasparotto per aver rivelato la verità sui veleni. Esclusivo

Gli austriaci della Kronospan, che invece dei prati della Stiria scelgono la bassa pordenonese per intossicare l’ambiente, si sono indispettiti perchè Isaia Gasparotto, ex presidente di Ambiente e Servizi ha svelato le conseguenze del disastro ecologico-ambientale che provocherebbe l’ampliamento della Kronospan nel Consorzio di Ponte Rosso. La lettera delle rimostranze è stata indirizzata a Gasparotto dall’uficio legale di Malattia di Pordenone in cui si fa richiesta di un risarcimento danni per circa 200mila euri. L’ex presidente non ha dubbi: «Ho l’impressione che qui si stia cercando di tappare la bocca a chi si permette di fare delle osservazioni rispetto a un progetto inaccettabile per la nostra comunità. Ho tutto il diritto di esprimere le mie perplessità». La questione è molto seria se si pensa che due dei più convinti sostenitori dei veleni rovesciati sul Tagliamento e sopra la Delizia, sono: Agrusti di Confindustria Alto Adriatico e il sindaco di San Vito, Di Bisceglie esponente del PD locale. Per difendere gli interessi della Kronospan Agrusti si pone anche in netto contrasto con l’assessore regionale Scoccimarro che pochi giorni fa ricordava: “l’obiettivo strategico è il sostegno a un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione ad un’energia pulita ed equa, tutte azioni che il Friuli Venezia Giulia ha incluso trasversalmente nelle proprie politiche”. Il piano della Kronospan invece prevede la realizzazione di una caldaia a 43 MW che incenerirà rifiuti legnosi, inquinando l’aria e producendo formaldeide, diossine e metalli pesanti. Emissioni totali di inquinanti (PM10, Ozono, metalli pesanti, diossine,…) rapportate alla situazione attuale del Sanvitese e, soprattutto, agli attuali sforamenti dei minimi di legge. Non è rispettata la direttiva 96/61/CE in quanto il PAUR non considera la ditta Silva (100% Kronospan), che fornirà il 60% del rifiuto legnoso e sarà adiacente. Infine è sottostimato il calcolo dei mezzi pesanti (risulterebbero più di 100.000 camion annui e non i già tantissimi 43.000). I nipotini di Adolfo…, censura in Friuli con la complicità di Confindustria.