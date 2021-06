GradoEldorado Exxx…Polzive!!! Callari si piega a Raugna. Lovato pronto a firmare la concessione della Git fino al 2033. Allontanato il pericolo della gara. Luis Fumolo con ProgettoFvg. Esclusivo

Si infiamma la campagna elettorale a Grado. Dopo il complicato incontro di ieri mattina, la Git si è dichiarata pronta a sottoscrivere la concessione predisposta dagli uffici del comune. Sventato il pericolo di una gara pubblica a fine anno che avrebbe determinato lo scioglimento dell’attuale. Poco più di 10 giorni fa la “Grado Impianti Turistici” aveva sollecitato la firma sulla concessione al presidente Lovato. Il presidente, in attesa di disposizioni da Fedriga, aveva risposto di voler attendere per riflettere sulla “necessità di chiedere a codesto comune una ragionevole posticipazione del termine dell’11 giugno”. Chi era il manovratore occulto che impediva la sottoscrizione della concessione? La querelle era esplosa l’inverno corso. Secondo l’assessore regionale la proroga è fissata fino al 31 dicembre 2021. Diversa la posizione del municipio che ha sempre ritenuto, sulla scorta di ampia giurisprudenza, di aver prorogato al 2033 le concessioni balneari, pur con una clausola di manleva. Facendosi scudo di questo provvedimento, tutti i titolari di concessione del litorale gradese hanno rinnovato, la Git no.

Il rischio del mancato rinnovo sarebbe stato quello di attivare una nuova procedura di selezione pubblica, imparziale e trasparente, per il rilascio di una “autorizzazione” (concessione) di durata limitata, non rinnovabile automaticamente. Sul piano politica-elettorale una grande affermazione del sindaco Raugna che ha sempre creduto nella bontà del lavoro dei propri uffici. Nel frattempo, si registrano grandi rimbalzi in area centrodestra che sta cercando di mettere insieme le liste attorno al candidato Kovatsch. In questo caso spunta il nome di Luis Fumolo, esponente di Confcommercio locale come coordinatrore di ProgettoFvg per l’isola. Il ristoratore gradese rientra nel cerchio magico della Camera di Commercio Alto Adriatico il cui vicepresidente è Gianluca Madriz, presidente del mandamento di Gorizia di Confcommercio. Una scelta in linea con Trieste che però riporta in auge le forti tensioni fra Forza Italia e in particolare con Roberto Marin. Il futuro della Git avrà l’impronta del nuovo coordinatore del partito di Bini-Di Bert-Felcaro.