Se ci si presenta in queste condizioni ai seggi, c’è poco da fare, l’elettore è costretto a cambiare idea. E così è stato. Alle 19 in Friuli Venezia Giulia l’affluenza alle urne per i cinque referendum su Lavoro e Cittadinanza si è attestata intorno al 15,73% a seconda del quesito, poco al di sotto della media italiana (16,12%). In provincia di Gorizia i dati più alti (17,52%), seguono Trieste (16,17%), Pordenone (15,80%) e infine Udine (15,14%).