GazaSciaguraza Exxx…Polzive!!! AllertaPropal: “Chi sono i manifestati?” Dove passano loro c’è il degrado. Piazza Matteotti, Udine, ridotta a una latrina. Domani sera si replica: nuovo presidio dei pacifisti-naif- che stanno attenti a non “disturbare”Hamas. Chi porterà le ramazze per pulire lo schifo? Vidoni: “Che immagine di città turistica diamo?”.

Cosa rimane dei sit-in organizzati a Udine dai “NaifPropal”? A una settimana dalla loro ultima manifestazione, rimangono queste immagini: piazza San Giacomo fotografata stamattina. Tutta sporca di cera. Sulla vergogna interviene il capogruppo dei Benito Remix in consiglio comunale, Luca Vidoni: “Plateatico del 500, le attività commerciali non possono far niente e la veglia per Gaza distrugge la piazza. Poi vogliamo essere città turistica. Che immagine diamo ai turisti provenienti dall’estero che pensano di trovare in Udine un salottino invece trovano la più importante piazza del centro in queste condizioni…”.

In quali condizioni? noi abbiano notato solo sporcizia, incuria e degrado che rivelano lo scandaloso disprezzo dei “naif pro Pal” per il decoro italico italiano. Ma davvero costoro tirano su le barricate per la pace in Medio Oriente? C’è da restare sbalorditi. Barbari che testimoniano per un alto valore come quello della pace ma disprezzano il patrimonio sociale, culturale di una Comunità. Va da sé che dopo lo sgradevole esempio della piazza ridotta a discarica, sarà un pò difficile pensare che i pacifisti naif, attenti a non “disturbare” Hamas, siano convinti di volere la pace. Certo: Sporcizia, Pace, Discarica e Degrado. E domani sera, lunedì, si replica: E’ organizzato un nuovo presidio in piazza San Giacomo alle ore 20,45 organizzato da “Palestina Libera”. Allerta Propal. Chiamate la Net. Chi porta le scope?