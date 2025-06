SindacatoAzzerato Exxx…Polzive!!! Una sigla voleva sequestrare il voto delle RSU al seggio di Latisana. Fallito il tentativo di cancellare il successo di UilFpl. La Commissione ristabilisce il rispetto delle regole. Ripristinata la legalità. Si rivoterà il 23-24 e 25 giugno. Annunciato esposto in Procura.

qu

Un sindacato serio dovrebbe occuparsi delle tutele dei lavoratori, delle loro condizioni e non di cavilli giuridici scomodati per fare la guerra a una sigla che alle ultime elezioni RSU ha ottenuto un successo straordinario. Cos’è successo? In parte ne avevamo scritto ma ora il quadro è più esplicito e lo spiega il Segretario Generale della UilFpl Stefano Bressan: «Una guerra a colpi di ricorsi su un seggio, quello di Latisana. Dopo settimane di attacchi strumentali, pressioni indebite e ricorsi pretestuosi – ricorda Bressan – la Commissione Elettorale ha finalmente ristabilito il rispetto delle regole e della volontà dei lavoratori: il seggio di Latisana verrà riaperto e si voterà nei giorni 23, 24 e 25 giugno. Una decisione di enorme importanza, che restituisce dignità e rappresentanza a un intero presidio sanitario che stava per essere privato dei propri delegati RSU. UilFpl rivendica con forza questo risultato, ottenuto grazie a una battaglia tenace, condotta nel nome della legalità e del diritto di ogni lavoratore a essere rappresentato. Il tentativo di alcuni di far annullare il seggio di Latisana — basato su cavilli inconsistenti e manovre poco trasparenti — si è rivelato per quello che era: un’operazione politica mirata a cancellare un risultato elettorale scomodo, colpendo l’interesse collettivo dei lavoratori pur di ostacolare l’affermazione altrui. E non è tutto: nei giorni successivi al ricorso è misteriosamente scomparsa la lista dei votanti, regolarmente consegnata alla Commissione Elettorale e presa in carico da un esponente CGIL. Un fatto gravissimo su cui UilFpl ha già annunciato la presentazione di un formale esposto alla Procura della Repubblica, affinché venga fatta piena luce. A fronte di tutto questo, il ritorno al voto rappresenta una netta sconfitta per chi ha cercato di manipolare le regole e una grande vittoria per chi crede nella democrazia sindacale. Ora i lavoratori di Latisana potranno finalmente esprimersi in piena libertà. Sarà il voto a respingere con forza chi voleva ridurre al silenzio l’ospedale di Latisana. UilFpl sarà come sempre al fianco dei lavoratori: per garantire trasparenza, partecipazione e una rappresentanza forte, libera e autonoma. Non permetteremo che venga messo in discussione né il diritto al voto né la sopravvivenza di un presidio strategico, da anni duramente colpito da tagli, carenze e processi di esternalizzazione. Latisana merita rispetto, non silenzi. I lavoratori meritano rappresentanza, non sotterfugi. La democrazia non si piega: si difende. E UilFpl lo ha fatto». Conclude il segretario Stefano Bressan.