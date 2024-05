RaspMoroCodroipo Exxx…Polzive!!! L’ex assessore toglie la maschera sulla “verità” sui conti dell’azienda raccontata da Thierry Snaidero. Una “verità” imprecisa e generica frutto di “abbellimenti contabili”. La differenza tra perdite dichiarate e accertate, nel periodo di presidenza del “questurino”, supera i 2 milioni di euri.

L’ex assessore del comune di Codroipo Luigi Scodellaro non si è lasciato infinocchiare dalla lunga e sommaria relazione dell’ex presidente impiccione Thierry Snaidero sui conti dell’azienda di servizi alla persona di Codroipo Asp Moro. Che tipo di “verità” ha raccontato sulle pagine del Messaggero Veneto? Verità personali smentite dai numeri che Scodellaro srotola nella sua risposta all’ex presidente. E sono impietosi ancorché relativi al periodo in cui “l’impiccione” era presidente del Cda. Scrive Scodellaro: «Invito il sig.Snaidero (…) ad approfondire l’argomento e a rivedere e correggere la “sua verità”. Qui di seguito i risultati della gestione Snaidero & C. a confronto con i dati rettificati del Commissario:

esercizio 2012: bilancio approvato dal C.d.A.: – 631.418, rettificato dal Commissario: – 879.841

esercizio 2013: bilancio approvato dal C.d.A. – 177.913, rettificato dal Commissario: -1.051.334

esercizio 2014: bilancio approvato dal C.d.A.: – 78.784, rettificato dal Commissario: – 103.862

solo in questi 3 anni, a gestione Snaidero, le perdite accumulate, accertate dal Commissario, ammontano complessivamente a 2.035.010 euro contro perdite approvate e dichiarate dal C.d.A. di 888.115 euro. I numeri si commentano da soli e impietosamente smentiscono le parole dell’ex presidente. Inutile e controproducente smentire i “numeri”!».

A quali artifizi l’ex presidente Snaidero ha fatto ricorso per smaltare i conti? Scodellaro lo spiega con dovizia di particolari: «Va precisato che i bilanci devono essere predisposti nel rispetto di rigorose regole/principi contabili, anche se, molto spesso, queste sono oggetto di interpretazione per opinabili interessi di parte. I risultati, talvolta, vengono “abbelliti” per ben figurare verso i portatori di interesse con una interpretazione estensiva di alcuni principi contabile, e questo è il nostro caso. La sua “verità” – osserva Scodellaro – imprecisa e generica su molti aspetti gestionali citati nell’articolo, è una difesa per nulla convincente. Quello che conta, nella valutazione dell’operato dell’organo amministrativo è il risultato finale della gestione e la dinamica che lo determina, risultato che chiama in causa non solo il C.d.A. ma anche i dirigenti/direttori e controllori. L’analisi del Commissario è volta a stabilire la corretta applicazione dei principi contabili e a determinare correttamente il risultato di gestione». L’ex assessore comunale della giunta Vittorino Boem punta il riflettore sull’elenco turlupinatorio di Snaidero: «In una delibera del 21 settembre del 2023, sono puntualmente indicate tutte le voci di bilancio che sono state oggetto di revisione i cui importi “non correttamente determinati….” hanno contribuito ad “abbellire” il risultato finale». E’ la calotta del Medio Friuli che si passa il moccolo della cancrena contabile dell’Asp Moro da un presidente ad un altro. Una calotta che si estende anche in campo sportivo. E’ sempre più solida l’asse fra l’area manager della Euro&Promos di Codroipo e l’amministrazione comunale. Il segnale che la saldatura si fa sempre più stretta lo si ricava dai ribaltoni che la Polisportiva di calcio ha compiuto in questi ultimi giorni: la cacciata dell’allenatore Franti che ha portato la squadra fino al 4° posto del campionato di eccellenza. Il benservito al presidente Sambucco e la sostituzione del direttore sportivo Nardini con Stefano Fabbro. Una surroga che porta ad individuare il nome del futuro presidente. Le corsie preferenziali fra viale Duodo e l’amministrazione comunale sono sempre più numerose.