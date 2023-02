RaspMoro Exxx…Polzive!!! Prorogato di un anno l’incarico di commissario dell’Asp-Moro di Codroipo a Guarneri. Segnalato il dissesto economico dell’azienda alla Procura di Udine e alla Corte dei Conti. Trema l’ex dirigenza.

La giunta regionale, con provvedimento del 3 febbraio scorso, ha deliberato la proroga di 12 mesi dell’incarico di Commissario dell’Asp “Daniele Moro” di Codroipo al dott. Salvatore Guarneri fino al 22 aprile 2023. Le ragioni della proroga sono esplicitate nel documento in cui si dà atto che il “commissario ha posto in essere azioni ritenute necessarie finalizzate al riordino organizzativo, gestionale, amministrativo, patrimoniale e di legalità dell’azienda pubblica, con particolare riguardo alle note relative alla relazoone commissariale del giugno dello scorso anno; una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e alla Corte dei Conti in data 25 agosto 2022. Il commissario ha riscontrato la non coerente situazione contabile con necessità, considerata la mancanza di documentazione regolarmente archiviata e conservata, di attività d’indagine (…) e alla necessità di ricostruire, ora impossibile, a breve termine, la predisposizione di qualsivoglia bilancio o documento munito di ragionevole attendibilità. Nell’esposto denuncia del commissario, viene ampiamente segnalata la grave situazione in cui versa l’ASP Moro nonché la grave situazione di liquidità. Il compenso del Commissario è fissato in 45mila euri/annui oltre al rimborso delle spese sostenute. Trema la dirigenza che fino al febbraio del 2021 amministrava l’azienda.