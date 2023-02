ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia ago della bilancia a San Daniele. Caos a Martignacco: Si rafforza la candidatura di Delendi.

Queste, prima della Quaresima, sono settimane di grandi incontri, riunioni, incroci e trattative in vista delle elezioni comunali del 2-3 aprile. Presentazione liste entro il 28 febbraio. In tal senso, due comuni sono al centro di interessanti ed inaspettate triangolazioni politiche. Sorprendenti. Dal vertice convocato ieri sera dal gruppo di Fratelli d’Italia a San Daniele è emersa la volontà di tentare la corsa in solitaria con un candidato sindaco sostenuto anche da una civica. Non sono escluse opzioni dell’ultima ora. Il gruppo, fanno sapere alcuni partecipanti, attende ancora qualche giorno in attesa di eventuali interlocuzioni con le altre forze politiche in campo. Sia da parte di Valent che sul versante del centrosinistra di Buttazzoni. Se non s’intravedono aperture, scenderà in campo un terzo candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia e una civica. Clima elettrizzante anche a Martignacco, dopo che il sindaco Casali ha lasciato la guida del comune (scadenza naturale) per tentare la corsa alle regionali con il Patto di Moretuzzo. Se il centrodestra pilotato da Catia Pagnutti pare aver chiuso i giochi sul dirigente sportivo Daniele Tonino, non è così scontata la decisione per il centrosinistra di far scendere in campo Michele Stella. Sono in corso trattative molto complicate che coinvolgono la vice sindaco Antonella Orzan e, in forse, il consigliere Massimiliano Venuti. In questi ultimi giorni si è fatto strada il nome di Mauro Delendi, un pallino di Saro, che potrebbe scombinare il tavolo sul quale era stata concepita la candidatura di Michele Serra. Entro il fine settimana il quadro potrebbe essere definito. A San Daniele invece la situazione è più complicata, la ruggine è ancora incrostata. Almeno a centrodestra.