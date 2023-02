CalendaTremenda Exxx…Polzive!!! Il Terzo Polo Fvg diventa il “Polo delle purghe”. I liberali Zalukar e Cargnelutti esclusi. Dentro l’ex vice sindaco di Forni di Sopra facilitatore del progetto del Mostro-Municipio da 5.5 milioni di euri del faraone Lenna.

Parafrasando Pietro Nenni, a fare troppo i liberali, c’è sempre uno più liberale di te… Il caso di Calenda e del travaglio vissuto nella formazione delle liste per le regionali in Friuli, è clamoroso. Lo rivela il consigliere regionale del “Polo liberale” Zalukar che, dopo le promesse di Purga-Calenda di essere candidato nel collegio di Trieste, si è trovato escluso. Lui e anche Paride Cargnelutti. Il consigliere regionale consegna in rete le sue ragioni e spiega: “avevo accettato volentieri la candidatura, perché i programmi in tema di sanità di AZIONE erano in linea con lo sviluppo di quella medicina pubblica di cui sono sempre stato sostenitore. Avevo quindi creduto di poter operare insieme ad Azione contro il degrado della sanità nella nostra regione. Mi ero sbagliato – osserva Zalukar -. I vertici di AZIONE del Friuli Venezia Giulia non hanno condiviso la mia candidatura, seppure espressa da Calenda, anzi hanno manifestato netta contrarietà e sembra che anche la base di AZIONE a Trieste rifiuterebbe una mia presenza nella competizione elettorale. Nell’incontro romano ero rimasto colpito, oltre che della simpatia, dall’interesse e dalla competenza di Calenda in tema di sanità. In quasi un’ora di colloquio – prosegue il consigliere regionale – aveva condiviso le idee su come affrontare le principali criticità del sistema sanitario del FVG, un tempo eccellente ed ora ridotto in macerie, agli ultimi posti tra le regioni italiane”. Cos’è successo? dove si sono smarrite tutte le lezioncine liberali dei calendiani rispetto a Meloni, Berlusconi, Salvini, Ciriani, Riccardi?

Zalukar fa chiarezza: «Ho avuto sentore che qualcosa non tornava da quando sulla stampa è stato scritto che ero incompatibile in quanto “troppo accesa e dura la critica di Zalukar alla riforma sanitaria del centrosinistra per pensare che possa essere candidato nella stessa lista di colei (Maria Sandra Telesca) che di quella riforma porta il nome”. Effettivamente se il Terzo Polo si rifà alle posizioni finora espresse da Telesca in sanità, sono incompatibile». Quindi un testacoda clamoroso per una compagine che si professa liberale e poi cancella per “troppa dialettica” un candidato. Come potrà essere compatibile una lista del genere al cui interno trovano spazio anche gli ultra liberali di +Europa di Soros? Purghe sovietiche a Est del Nordest. E che dire di Paride Cargnelutti? misteriosamente escluso nella circoscrizione di Udine? chi è stato l’autore dell’espulsione?

Purga-Calenda potrà compensare le due espulsioni con la candidatura dell’ex vice sindaco di Forni di Sopra Giancarlo Dose, braccio destro e sinistro del sindaco-faraone Marco Lenna. E’ proprio Dose che, con decreto del luglio 2019, aveva attribuito al sindaco Lenna le funzioni gestionali relative alle competenze dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del comune. In pratica il sindaco presiede le riunioni e le delibere di giunta, le approva e da responsabile di area tecnica, si attribuisce gli incarichi dei lavori che saranno determinati. Da qui è nato il progetto del mostro-municipio di un comune di 900 anime. Impegno di spesa 5 milioni e mezzo di euri. Purga-Calenda ricordati di Nenni…