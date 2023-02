FedrigaPresidente Exxx…Polzive!!! Il campanile di Udine batte le 12: il pragmatico Massimiliano presenta la lista dei sogni. “Con dispiacere ho dovuto dire no a tante richieste”.

Fedriga l’asburgico. Al rintocco delle 12 dell’orologio del campanile dell’Angelo sul colle di Udine e di fronte a un salone della casa della Contadinanza straboccante di candidati e di sostenitori, il presidente ha aperto la conferenza stampa di presentazione della Lista dei sogni che parteciperà alle regionali di primavera in Friuli. Fedriga sgombra subito il campo dalle squilibrate polemiche emerse in questi giorni: «Nessuna problema con la Lega, farò campagna elettorale a testa bassa per il centrodestra e per tutte le liste che mi sostengono». Il presidente avverte: «“Fedriga Presidente” non è alternativa al centrodestra bensì complementare e a breve verranno presentati i candidati circoscrizione per circoscrizione. Sono dispiaciuto per il fatto di aver detto no a molti aspiranti che avevano manifestato l’interesse a partecipare a questo progetto politico innovativo, nei contenuti, per la nostra regione».

Come accaduto per altre associazioni che partecipano alle competizioni elettorali, anche nel caso della “Fedriga Presidente”, coloro che hanno depositato lo statuto ed il simbolo dal notaio sono Massimiliano Fedriga e il portavoce Edoardo Petiziol. Il telaio si completa, in questa prima fase, della saldatura dell’assessore Sergio Bini, nella veste di committente dell’associazione. Al trio vanno aggiunti Pierpaolo Roberti e Riccardo Riccardi. Non sono mancate le curiosità legate alle candidature. Il ritorno in politica dell’ex consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Santin che correrà con la Lista Fedriga Presidente, come pure quella che giunge dal goriziano dove pare che il sindaco di Capriva, Sergon, dato per certo con la Lista presentata oggi, abbia optato per Forza Italia. da registrare la folta presenza dei pordenonesi. Il presidente del Frie Alessandro Da Re, al ritmo di “La battaglia nella foresta di Epping” caricava Donatella Bianchettin (vice presidente pari opportunità), Paolo Santin, Simone Polesello, Cristian Vaccher, Ivo Moras e Dorino Favot a caccia di voti nelle praterie della destra Tagliamento. Gli altri candidati sono: Carlo Bolzonello, Katia Aere ed Elisa Palù. Ora, le presentazioni dei candidati nei rispettivi collegi. Con una grossa sorpresa a Udine.