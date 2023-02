ListaInPista Exxx…Polzive!!! Raggiunto l’accordo con +Europa-Soros: Presentato il simbolo del Terzo Polo. Quanti dollari investirà in Friuli lo speculatore americano?

Lo speculatore americano di origini ungheresi, George Soros, fa la sua comparsa, indirettamente, alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. Benedetto Della Vedova, presidente della formazione +Europa composta da ex radicali, ha annunciato la settimana scorsa di aver raggiunto l’accordo con Calenda-Rosato-Renzi-Telesca per la partecipazione alle elezioni regionali del Friuli VG del 2-3 aprile prossimi. I vertici regionali del partito in Friuli, Stefano Santarossa e Pietro Pipi hanno ratificato l’accordo. Nel nuovo marchietto della lista, vedi foto, è inserito anche quello di +Europa. Proprio in questi giorni il presidente Benedetto Della Vedova ha ammesso di aver ricevuto, per la campagna elettorale delle europee, 315 mila euri. Il corrispettivo lo si ricava dalla sua dichiarazione patrimoniale. Tutto regolare, ben s’intende. L’ex radicale è il parlamentare ad aver ricevuto più contributi da un privato cittadino: lo speculatore. In un’intervista al Corriere Della Vedova aveva ammesso: “Quei soldi me li ha dati George Soros”. Il finanziere americano viene spesso ricordato per aver lanciato, nel 1992, un attacco speculativo alla banca d’Inghilterra e d’Italia costringendo i due Istituti a svalutare la moneta nazionale e uscire dal Sistema Monetario Europeo, operazioni che avrebbero generato un ricavo di un miliardo e mezzo circa di dollari. Quindi per il Terzo Polo Fvg (destinato ad evaporare dopo le regionali per trasformarsi in “renew europe” cui punta il candidato presidente Alessandro Maran), potrebbe arrivare questa inaspettata iniezione di danaro americano nelle casse della lista e dei friulani candidati, che, ad oggi sono: Rossella Rizzato, Sandra Telesca, Antonella Grim, Emanuele Zanon, Giuseppe Nicoli, Marcello Del Zotto, Stefano Santarossa, Francesco Brollo. Mancano Zalukar per le note vicende e ruggini contro l’ex assessora Sandra Telesca e Paride Cargnelutti, recordman di preferenze che annullerebbe le speranze dei competitors nel collegio di Udine.