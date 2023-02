AnzianoContromano Exxx..Polzive!!! Una nonnina di 87 anni percorre oltre 10 Km contromano in autostrada da Portogruaro ad AzzanoX.

Una donna di 87 anni è stata fermata mentre correva contromano in autostrada all’altezza del casello di Azzano Decimo dalla polizia stradale di Spilmbergo. La nonnetta ha detto di non esserso accorta di nulla. Ha percorso contromano almeno 13 chilometri in A28, da Portogruaro a Azzano Decimo, viaggiando in carreggiata sud ma in direzione di Pordenone. L’allarme è scattato prima di mezzogiorno di ieri, domenica, e a lanciarlo sono stati alcuni automobilisti. Aveva un passeggero in auto con lei: un suo coetaneo. Agli agenti che l’hanno fermata ha detto di non essersi accorta del segnale.