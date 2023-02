ElezioniVibrazioni Exxx…Polzive!!! Imboscata ducale dei BenitoRemix contro Novelli: L’ex sindaco Balloch trascinato in pista coi patrioti per facilitare l’elezione di ZaninMtf. Impallinato Cantarutti.

Dire montagne russe è poco, del resto per una volta ogni cinque anni è comprensibile che l’ambiente più schizofrenico che lo stivale conosca, entri in un loop inarrestabile. I fulminati non li ferma nessuno, nemmeno il Festival di Sanremo, ma, onor del vero, un pensiero alla disgrazia che ha colpito l’Anatolia meridionale e il Nord Ovest della Siria, gli eletti e i nostri candidati lo hanno rivolto. Tutti. Intanto la pressione sale e, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, la girandola di nomi e di diaboliche imboscate, vola da est a ovest. A Cividale, per dire, la trottola gira come un supersonico. L’imboscata è di alto livello ed ha per protagonisti l’ex sindaco, il vice sindaco Novelli, l’assessore Cantarutti e i Benito Remix. Il profumo del ricino deve aver inebriato il fresco sposo Balloch cui, voci molto accreditate, lo danno per certo candidato con Fratelli d’Italia alle prossime regionali. I vertici dei Patrioti preferiscono l’ex forzista allo storico esponente locale, Danilo Cantarutti, che è rimasto spiazzato.

La giocata si presta ad una interpretazione molto curiosa. Il vice sindaco Roberto Novelli è candidato con Forza Italia ed è uno dei favoriti. Il suo principale competitor in lista è Pietro Mauro Zanin, ex direttore del magheggio Mtf di Lignano (vedi Fatto Quotidiano) con ambizioni di assessore regionale. Come si materializza l’imboscata ducale? Stefano Balloch, che pesca nello stesso bacino di Novelli, potrebbe erodere quella percentuale di voti che determinerebbero una sconfitta nei confronti di Zanin e la mancata elezione a consigliere. Visti i chiari di luna, Forza Italia difficilmente, nel collegio di Udine, potrà eleggere più di un consigliere. Vedi ultime elezioni; pertanto per Zanin diventa fondamentale l’elezione. Arrivasse dietro Novelli sarebbe un dramma. Per questo motivo, Balloch è stato convinto ad immolarsi per la causa contro Novelli con la complicità dei Benito Remix. Nella stessa situazione viene a trovarsi l’ex sindaco di Tavagnacco, Lirutti poiché nel suo comune si troverà circondato da ben due candidati di livello nella stessa lista: Elena Bulfone, presidente del Progetto autismo, molto stimata e conosciuta nell’abito sanitario udinese e la grossa sorpresa di un nome di alto livello. Tutti e tre nella stessa lista “FedrigaPresidente” e nello stesso comune. Più complessa la situazione nel goriziano. Si tratta del sindaco di Capriva, Daniele Sergon. Fino a un paio di mesi fa veniva indicato come il rappresentante dei 10 comuni del Collio a sostegno di Fedriga nella lista del Presidente. Oggi, per lui, la situazione è completamente cambiata. Anzi precipitata. Secondo il sito “Il Goriziano” Sergon, «dato per certo dapprima con la Lista Fedriga e poi con Forza Italia, non sarà in corsa». L’interessato fa buon viso a cattivo gioco ma le lame si sono sentite vibrare su tutta la bisiacaria. Il veto sulla sua candidatura è giunto nientemeno che dall’uscente consigliere regionale della Lega Diego Bernardis (ora con Fedriga Presidente) cui ha fatto seguito l’abbandono di uno dei suoi maggiori sponsor politici, ovvero il sindaco di Cormòns Felcaro. Cuore batticuore, verso la madre di tutte le elezioni.