Delinea sulla quarantena obbligatoria da Covid 19. La sentenza della Corte Costituzionale.

Delinea:

La Corte Costituzionale sulla quarantena obbligatoria da COVID 19. Non viola la libertà personale dell’individuo perché non è paragonabile alla detenzione domiciliare. Lo ha affermato ieri la Consulta (sentenza 26 maggio 2022 N°127) dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria riguardante la quarantena obbligatoria per le persone affette da COVID-19.

Il Tribunale calabrese aveva sollevato infatti la questione della illegittima della norma penale della L.n. 74/2020, recante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nella parte in cui non prevedeva che il provvedimento dell’autorità sanitaria dovesse essere convalidato entro 48 ore dal giudice, così come stabilito dall’art. 13 della Costituzione sulla libertà personale.

La Corte Costituzionale però ha escluso che la misura di isolamento per chi abbia contratto il COVID-19 sia paragonabile a quella degli arresti domiciliari, come indicato dal Tribunale di Reggio Calabria, motivando che, mentre nel caso dell’arresto domiciliare è possibile l’utilizzo della forza da parte delle autorità di P.S. per ripristinare la situazione, viceversa la situazione è esclusa nel caso di contagio da quarantena, che non comporta alcuna valutazione sulla responsabilità personale e che limita solo la libertà di circolazione, ma non certamente quella personale.

Pertanto, anche se il provvedimento di isolamento per le persone affette da COVID-19 è emanato dall’autorità sanitaria, non comporta tuttavia la necessità che esso sia convalidato dal giudice, secondo quanto previsto dall’art. 13 della Costituzione italiana.