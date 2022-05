ArsenicoFriuli Exxx…Polzive!!! Pocenia trema: Approda in consiglio comunale il caso dello smaltimento rifiuti pericolosi. Stasera ore 20.30 gran dibattito pubblico. Tutti sono invitati

Stasera ore 20.30 presso l’area festeggiamenti di Pocenia si terrà un dibattito pubblico per fare chiarezza e dimostrare la pericolosità dell’impianto di smaltimento di rifiuti che la ditta “Execo” di Meolo (Pd) vorrebbe costruire nell‘ex segheria della zona industriale.

Il caso dello stabilimento per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da mettere in piedi a Pocenia (Ud) nella zona industriale finisce sui banchi del consiglio comunale sotto forma di mozione, se ne discuterà domani mattina. L’iniziativa è stata presa dalla consigliera comunale di opposizione Debora Furlan la cui istanza è chiara: «L’amministrazione guidata dal sindaco Sirio Gigante esprima parere contrario in merito alla creazione dell’impianto che prevede anche il trattamento dell’amianto». La mozione è sostenuta da oltre 400 firme che il gruppo della Furlan ha raccolto nelle scorse settimane. Solo dopo le segnalazioni del consigliere regionale dei 5 stelle Cristian Sergo, riportate da Leopost, la cittadinanza è venuta a conoscenza del progetto. Il sindaco, vista la mala parata, fa il pesce in barile e, dopo che si è dimessa anche una sua assessora, è stato costretto ad ammettere che nell’area dell’ex segheria è in progetto la realizzazione di un impianto di rifiuti pericolosi. Appuntamento alle ore 20.30 di stasera. Friuli infetto, regione malata.