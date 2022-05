PolverieraSanVito Exxx…Polzive!!! Bernava alza il tiro contro la Regione sulla V.I.A. in favore della Kronospan: la giunta lo incarica d’impugnare il parere positivo della commissione. Il caso Ambiente Servizi

La giunta del comune di San Vito al Tagliamento ha deliberato, nella seduta del 24 scorso, di autorizzare il sindaco Bernava ad agire in giudizio per giungere all’impugnazione di fronte al Tar di Trieste del parere positivo espresso dalla Commissione Regionale sulla Valutazione di impatto ambientale inserita nel Procedimento autorizzatorio unico regionale di assoggettabilità alla Via. Confermato che la Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente della Regione FVG ha espresso indirizzo favorevole alla realizzazione di tale impianto, come da decreto del 13 aprile scorso, la giunta Bernava ritiene che tale provvedimento si caratterizzi per la sussistenza di profili di illegittimità, idonei a determinarne l’annullamento giudiziale. Le ragioni della inaspettata decisione risiedono nel fatto che “emerge la mancata valutazione delle osservazioni tecniche inviate dal Comune in data 05.04.2022, le quali, sebbene trasmesse tardivamente rispetto ai termini fissati dalla Regione, non sono state considerate a differenza di pareri e note inviate con analoga tardività da enti, associazioni e cittadini, come si evince dal decreto (un presunto indirizzo pec errato). Per questo motivo la giunta del comune di San Vito al Tagliamento ritiene necessario procedere all’impugnazione di fronte al TAR FVG del decreto del 13 aprile scorso emesso dalla Regione FVG, al fine di ottenere l’annullamento dello stesso. L’incarico sarà affidato allo Studio Legale Avv. Gianna Di Danieli di Udine. Una presa di posizione clamorosa che coincide con la difficoltà del sindaco Bernava a farsi eleggere presidente dell’assemblea di coordinamento intercomunale dei soci di Ambiente e Servizi del presidente Mascherin. Nella bassa pordenonese è diventato un caso politico, visto che l’incarico di presidente è sempre stato appannaggio del comune di San Vito al Tagliamento.

Per due volte le operazioni di voto sono state rinviate. Bernava non riesce a farsi eleggere perché non è sufficientemente servo della Gleba del Ducetto Agrusti. Ora con questa delibera d’incarico contro la regione, le possibilità diventano ancora più critiche. A meno che, non sia solo una mossa per tranquillizzare i sanvitesi e poi lavarsi le mani. Resta però il fatto che l’impegno di spesa del comune per il professionista è di circa 17mila euri.