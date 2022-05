FriuliTossico Exxx…Polzive!!! I cittadini di Pocenia silurano Gigante. Il sindaco non si oppone all’impianto di rifiuti pericolosi: Respinta la mozione della minoranza.

Il punto è molto semplice. Il primo cittadino di Pocenia antepone gli interessi personali (non c’è altra spiegazione) alla salute dei cittadini e alle criticità ambientali che potrebbero emergere dalla presenza di uno stabilimento del genere nella zona industriale e a pochi metri dalle abitazioni.

Il sindaco uscente, Sirio Gigante, non dice NO all’ipotesi di costruire un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi. Nel consiglio comunale convocato stamattina la minoranza aveva presentato una mozione in cui si chiedeva al sindaco uscente di opporsi chiaramente all’ipotesi di realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti nella zona industriale. Il documento è stato bocciato. Quali interessi si nascondono dietro la EXECO di Teolo e la famiglia Gigante? Una situazione che ha destato molti sospetti. E ieri sera, durante l’affollatissima assemblea organizzata da Leopost e alcuni residenti, è emersa in tutta la sua criticità. All’incontro al parco festeggiamenti vi hanno partecipato il consigliere regionale dei 5 stelle Cristian Sergo e il sindaco di Rivignano-Teor Mario Anzil e, in prima fila, la consigliera comunale e candidata sindaco Debora Furlan che si è espressa decisamente contro l’impianto. Sergo ha elencato in punti tutte le riserve, comprese le osservazioni del consigliere comunale di Muzzana del Turgnano Roberto Plati; mentre il sindaco di Rivignano-Teor Mario Anzil ha sottolineato l’aspetto morfologico dell’area. “Un’area delicatissima per l’ambiente che viene conservato”. Il sindaco Anzil è stato chiaro: “Avrei agito come ho fatto per gli impianti fotovoltaici: ho detto no ed ho chiesto alla popolazione cosa ne pensasse”. Anzil ha concluso l’intervento confermando che l’area interessata “non è il luogo adatto per la realizzazione di uno stabilimento di quel genere. Io non lo farei”.

Oggi la candidata sindaca cerchiobottista Irene Betto, che Sirio Gigante ha mandato in avanscoperta per evitare interessi in conflitto, si affida all’ambiguità del dire-non dire. Essendo pilotata dal sindaco uscente, afferma, inconsapevolmente, che “se l’impianto risultasse pericoloso” dirà di no. Intanto la popolazione è molto preoccupata per il deprezzamento degli immobili nell’area e per il pericolo che le aziende insediate accanto all’ex segheria possano trasferirsi. Ballano circa 800 posti di lavoro (Emiflex, Modine, SCE) a fronte dei 5 che la Execo di Padova dovrebbe assumere. Squali friulani.