ElezioniFvg Exxx…Polzive!!! Successo di pubblico e lampi di grande politica al primo confronto fra i tre candidati sindaco di Codroipo.

Gianluca Mauro, Guido Nardini e Graziano Ganzit. Sono i tre mattatori che ieri sera hanno infiammato l’auditorium di Codroipo per il primo confronto pubblico tra candidati sindaco organizzato da Leopost. Platea occupata in ogni ordine di posti e numerose le persone sedute in galleria. Tema dominante la “discontinuità” che ognuno dei protagonisti ha declinato secondo il proprio corredo. Si è parlato di sanità ma soprattutto di Villa Manin e del commercio. Tuttavia il vero protagonista è stato il pubblico che ha fornito illuminanti spunti di lavoro ai tre candidati. Fra gli altri, l’intervento del negoziatore codroipese per eccellenza, ovvero Luciano Facchini che ha accusato la sinistra di essere contro l’impresa e gli imprenditori: “Non potete essere credibili se dimostrate un approccio pregiudiziale verso l’impresa”. E’ venuta giù la sala. A seguire l’ex consigliere Chiarotto che ha puntato l’attenzione sul PREMOCI, il sistema della Regione FVG per la mobilità ciclistica per lo sviluppo dell’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Giulio Cristante ha proposto la diretta dei lavori You tube, la consigliera Carla Comisso ha chiesto conto a Mauro sulla presenza di candidati in lista che hanno fatto parte della maggioranza Marchetti. “E’ come in un matrimonio, prima si separano e poi tornano assieme?”. Ha chiuso la serie di domande dal pubblico l’ex sindaco Giancarlo Tonutti che ha ricordato il ruolo di Codroipo non solo centrale, bensì aggregatore di tutto il perimetro che racchiude gli 11 comuni del Medio Friuli. Oggi questa comunità è sfilacciata, polverizzata, diversamente dalle comunità Collinare, Riviera Bassa Friulana e le Comunità del Friuli Occidentale. Grande show di Ganzit in chiusura e applausi per tutti. Obiettivo: superare l’affluenza del 57% del 2016.