FeudalesimoFriuli Exxx…Polzive!!! Si allarga la platea dei servi della gleba di Agrusti: Premiata e sistemata in Confindustria Lavinia Clarotto da Casarsa. Il caso degli atti notori di Cenedella-Kronospan.

Dopo 10 anni di devoto servizio di ruffianaggio verso il ducetto della Delizia, la sindaca di Casarsa è stata premiata con una poltrona nella struttura operativa di Confindustria Alto Adriatico. Il dispotico presidente Agrusti ha così allargato la platea dei servi della gleba terrorizzati dal pericolo di ingoiare il ricino dell’olio presidenziale. Lavinia Clarotto andrà a fare compagnia, oltre ai pivettari pagati un tot a intervista teleguidata, al segretario della Zipr Claudio Colussi (candidato sindaco di Casarsa), al direttore generale “signorsì” Daniele Gerolin e al componente della commissione paritetica del Consorzio Ponterosso, Massimo Cendella. Quest’ultimo è anche l’amministratore unico della famigerata ditta austriaca Kronospan, quella che vorrebbe innalzare tre ciminiere nella zona industriale per intossicare la popolazione della bassa pordenonese. Il servo della Gleba Cendella, dopo essere stato intortato come un allocco dal direttore Gerolin, è finito nel tritacarne degli atti notori “sospetti”. L’argomento non è passato inosservato su queste pagine e, molto probabilmente, alcuni cittadini potrebbero segnalare la vicenda in Procura. Si tratta di ipotesi di falso in atto pubblico ovvero un reato che consiste nell’attestazione o nella negazione della verità trasmessa ad un pubblico ufficiale. I fatti sono quelli relativi agli atti notori di Cenedella resi agli uffici regionali in cui l’amministratore dichiara la disponibilità dei terreni interessati al progetto Kronospan-Silva (documenti originali in possesso della regione FVG nel procedimento paur di Kronospan). I terreni non trovano corrispondenza con le ditte proprietarie riscontrabili mediante le visure storiche (alla medesima data degli atti notori) effettuate presso il Catasto/Agenzia del Territorio. Sussisterebbe quindi la reale possibilità che le dichiarazioni rese con atto notorio circa la disponibilità dei terreni possano essere non veritiere.

In realtà il direttore Gerolin aveva promesso la disponibilità dei terreni che non erano del Consorzio. Non solo, ma la dichiarazione di Cendella agli uffici regionali era corredata dalla conferma di essere in possesso dei preliminari di vendita. Un’assurdità clamorosa che ha irritato il ducetto e messo d’impaccio i servi della gleba. I terreni dove dovrebbe sorgere il magazzino di stoccaggio dei rifiuti di legno da bruciare, non erano nelle disponibilità dell’amministratore unico. Cosa dirà la Procura?