QuadrifoglioOro Exxx…Polzive!!! De Toni apre la sfida al centrodestra: inaugurato il Quadrifoglio, il modello Udine da esportare senza limiti geografici. Il sindaco futuro candidato presidente della regione.

Un quadrifoglio per unire tutto il civismo impegnato sui vari rivoli della politica e portare a fattor comune l’eredità di esperienze che sono state comunque positive: Ulivo, Margherita, Una regione in Comune, SiAmo Udine, Innovare. Il progetto è stato presentato ieri a Cusssignacco dal sindaco De Toni che ha illustrato ai numerosi presenti (dicono a titolo personale) il percorso che è quello di esportare il modello Udine per sfidare la coalizione di centrodestra che miri ad allargarsi senza porsi limiti geografici. Il sindaco ha precisato: «Il Quadrifoglio non si rivolge solo ai nostri elettori di Udine, ma si proietta a convergenze ulteriori. E’ un progetto civico, sociale, autonomista, europeista. Vogliamo strutturare quello che era un comitato elettorale in un movimento politico». Il significato politico è notevole, soprattutto nel passaggio “Esportare il modello Udine” che, incanalato nel binario Udine-Trieste, significa porsi un obiettivo di medio termine che guardi verso piazza Unità annunciando la propria disponibilità a una candidatura che vada oltre palazzo D’Aronco (allargarsi senza porsi limiti geografici). E’ naturale pensare al 2028. C’è tempo, ma la convinzione che De Toni ci voglia provare arriva perfino dal Pd e da alcuni esponenti di livello regionale che ieri erano presenti al bocciodromo di Cussignacco (Ud). Massimiliano Pozzo e Francesco Martines hanno portato i saluti e l’augurio di buon lavoro all’iniziativa pubblica di costituzione della Federazione del movimento civico Quadrifoglio. “Pozzo e Martines, si legge in un loro comunicato, esprimono la volontà di voler essere attivamente coinvolti e danno la loro disponibilità a mettersi a disposizione di questa importante entità civica della città di Udine governata dal Centrosinistra, per costruire assieme un futuro nuovo per l’intera regione”.