PuttoTritatutto Exxx…Polzive!!! Il consigliere regionale del “Patto per l’Autonomia” scuote il governatore Fedriga: “Dica la verità sulla situazione dei punti nascita. Quali sono quelli che verranno chiusi nella nostra regione”. Tiziano Centis aggiunge: “Da un anno è chiuso il punto nascita di San Vito, stiamo ancora aspettando il piano regionale”.

Il governatore Fedriga nel mirino degli amministratori della destra Tagliamento. Il tema è caldissimo, riguarda i punti nascita. Il consigliere regionale del “Patto per l’Autonomia” Marco Putto afferma: «Al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini ieri il presidente Fedriga, presente nella doppia veste di governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, ha dichiarato che “è tempo di dire la verità’ sui Punti nascita in Italia, affermando che sono troppi a fronte del calo demografico in corso”. Ha poi sottolineato come il tema scateni le ire delle opposizioni, siano esse di centrodestra o di centrosinistra, a seconda delle Regioni che ne valutano l’ipotesi». Per Marco Putto «Tali parole stridono con quella che fu la sua posizione in merito al Punto nascita di San Vito al Tagliamento, quando alla vigilia del voto regionale del 2023 rassicurò i cittadini sul proseguimento del servizio salvo poi, pochi mesi dopo il voto, legittimarne la chiusura assieme all’assessore alla sanità Riccardi, motivando la scelta con ragioni legate alla sicurezza, alla mancanza di personale in pianta organica e alla precarietà del servizio affidato (da molto tempo) alle cooperative esterne: tutti elementi non menzionati, però, nella campagna elettorale. Se quanto affermato dal Presidente corrisponde al vero, attendiamo venga formulata la lista dei Punti nascita del Friuli Venezia Giulia che verranno chiusi da questa Giunta e i relativi tempi, altrimenti si tratterà dell’ennesima operazione di demagogia comunicativa, rispetto alla quale si esprime un principio generale razionale, che quando va calato nella realtà, scontentando alcuni territori politicamente sensibili, si sceglie di non applicare». Sulla questione punti nascita interviene l’ex consigliere regionale Tiziano Centis: A quasi un anno dalla chiusura Punto Nascita di San Vito, Novembre 2023, stiamo ancora aspettando il piano regionale in cui risulti nuove altre chiusure, così come annunciato più volte. Fedriga e Riccardi ora devono rispondere anche verso quei territori, politicamente amici, con scelte che possono turbare i sonni dei loro amministratori locali e aspettarsi le ire del loro elettorato, altrimenti, la scelta di chiudere il Punto nascita di San Vito, si conferma un’operazione puramente politica e di comodità per qualche dirigente». Eia Eia Sanità…