CentrodestraBalneare Exxx…Polzive!!! Fine settimana in riva all’Adriatico. A Grado Lega e Lista del Presidente. A Lignano banchetto dei Benito Remix. Nemmeno l’assalto giudiziario ad Arianna Meloni attrae i turisti. Al gazebo preferiti secchiello e paletta.

Anche in piena estate spunta un capanno con le insegne di un partito. Ed è quello di Fratelli d’Italia sistemato a Lignano Pineta in piazza del sole che oggi si mostrava in tutta la sua desolazione. Può capitare, vista la calura e l’indignazione degli iscritti al partito di Giorgia che si sono lamentati di non essere stati avvertiti per tempo. Uno dice: “Hanno organizzato tutto di nascosto”. Nemmeno la telenovela estiva su Arianna e Francesco (separati) ha rapito l’interesse dei curiosi. La comitiva tricolore in trasferta sull’Adriatico era composta da Rizzetto, Piantoni, Soramel, Treleani, Roberto Falcone e Prati. Va da sé che l’occasione del banchetto è stata trasformata in un mini-vertice estivo per elaborare l’attività politica in vista delle prossime scadenze. Più rilassata l’atmosfera a Grado nel centralissimo Bar spiaggia dove ieri hanno brindato all’estate il vice presidente del consiglio Mazzolini; il capogruppo della Lega, Calligaris; il consigliere comunale di Manzano Daniele Macorig; l’esponente della Lista del Presidente Edy Morandini e molti altri.