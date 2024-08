LignanoFerita Exxx…Polzive!!! Lo ammettiamo: sul FvgPride abbiamo preso un abbaglio. Gli squallidi sono più fanatici dei talebani: la festa gayosa strumentalizzata pro Palestina. Domenica è atteso, ed è già venerato, un ospite che parlerà della striscia di Gaza. Ma che c’entra? L’esempio di Marco Cappato che ebbe il coraggio di manifestare a Mosca.

Lo ammettiamo. Abbiamo preso un colpo di sole rispetto alle critiche che su queste pagine avevamo rivolto alle amministrazioni che si rifiutavano di patrocinare il “FvgPride” di Lignano in programma domenica prossima. I sindaci non possono coinvolgere i cittadini intestando loro un “patrocinio” a cortei fortemente politicizzati. A leggere il manifesto si capisce che non si tratta di una manifestazione in difesa dei diritti degli omosessuali ma di un evento becero, cialtronero, dove il nobilissimo mondo gayo viene strumentalizzato in favore di una chiara matrice politica. Uno squallore antidemocratico che ferisce Lignano e tutta la regione. Il manifesto degli organizzatori è un rosario di ossessioni e sfumature integraliste che fa rabbrividire anche Aldo Busi, ad ogni capoverso un: “chiediamo…chiediamo…chiediamo” e perfino “esigiamo”. Il gaysmo non è il filo rosso che unisce i Pride col sostegno al popolo palestinese e il disprezzo verso Israele. Peccato che a Gaza una persona omosessuale rischi la condanna a morte. Ma loro a Gaza non ci vanno. Chi ci va e ci andava nei paesi dove i diritti degli omosessuali venivano calpestati era il radicale Marco Cappato. Nel 2007 ebbe il coraggio di volare fino a Mosca per difendere la comunità Lgbt e rischiò il carcere. I cagasotto friulani restano invece al fresco dei capanni della pineta lignanese. Pochi mesi fa in Israele si è svolto l’unico Pride dal nord Africa a tutto il medio oriente e in Afghanistan i Talebani prendevano a cinghiate in pubblico 63 “peccatori”, fra cui quattordici donne, per “relazioni immorali” e “sodomia”. Da qualche parte negli scantinati della vecchia ambasciata americana deve esserci ancora una bandiera arcobaleno. Sembra che fosse l’unica di tutto l’Afghanistan.

Luca Furios, un animatore delle iniziative culturali del comune di Cervignano osserva: «Apprendo però dai social, e spero vivamente che non sia vero, che il movimento ha, nel proprio documento politico, una serie di richieste più o meno condivisibili, forse meno che più, e tra le richieste c’è pure quella di “riconoscere e considerare come legittime le relazioni poliamorose e le non-monogamie etiche, tutelandone in ambito legislativo diritti e doveri al pari di quelle di coppia”. Dunque fatemi capire – ricorda Furios – volete che vengano riconosciute come legittime le relazioni tra più persone? Fatele, chissenefrega, ma pretendere che vengano sancite a tutti gli effetti mi sembra eccessivo! E che cazzo sono le non monogamie etiche? Boh. Io ho “militato”, negli anni 80/90, tra le fila di un’associazione che a Udine era agli albori e ci si batteva per essere considerati esseri umani come tutti gli altri, si faceva prevenzione e informazione sull’AIDS, dato che i media dell’epoca la consideravano una nuova peste e venivano additati come untori gay e tossicodipendenti, il tempo però non ha dato loro ragione. Dunque, se il documento sopracitato è vero, posso dire tranquillamente che potete portare avanti la vostra battaglia ma NON IN MIO NOME, e sono convinto nemmeno a nome di migliaia di altri gay e non. Aggiungo, ma andate aff@nculo e ricominciate a fare richieste serie. In questo modo non fate altro che dividere anziché unire».

Il nome dell’ospite? Karem Rohana detto anche “Karem_from_Haifa” per farsi capire meglio e parlerà dell’occupazione sionista israeliana. Scrivono gli organizzatori: “Non vediamo l’ora che ci raggiunga a Lignano”. Come dice Luca Furios? “Ma andate aff@nculo!”.