L’ex sindaco di Udine Enzo Barazza è morto ieri in Francia dove si trovava per una breve villeggiatura. Aveva 71 anni. Il suo mandato (area centrosinistra) fu breve, dal 1995 al 1997. Viene ricordato per aver istituito la zona franca dei parcheggi a pagamento in città fra le 13 e le 14 e 30.