BarazzaSindacoDiRazza Exxx…Polzive!!! Elogio al sindaco dei parcometri. Raccolse le proteste di tre scavezzacollo incatenati in piazza XX settembre a Udine. A lui il merito di aver predisposto gli stalli gratis dalle 13 alle 14 e 30.

Eravamo in piena bagarre elettorale, c’erano state le elezioni politiche nel ’96 (Forza Italia al galoppo) e un anno dopo le amministrative in alcuni importanti comuni friulani. Siamo nel 1997 e sindaco di Udine, da due anni, era l’avvocato Enzo Barazza, un nobiluomo dai modi gentili che tre irrequieti paladini dei perseguitati dai parcometri, gli facevamo perdere il sonno. La vicenda trae spunto dalle disposizioni del sindaco riguardo i controlli delle soste a pagamento. Applicando la norma Bassanini, aveva dato l’incarico al personale ausiliario di elevare contravvenzioni alle auto in sosta senza ticket. Per protestare contro la misura introdotta da Barazza chi scrive propose ai “soci” (Volpe Pasini e il compianto Stefano Rossi) di organizzare una protesta di grande effetto. Su consiglio di un nostro “tutore” avvocato, ci venne proposto di incatenarci ai 3 parcometri di piazza XX settembre, allora aperta alle auto, anziché imbarcarsi in forme di protesta più rischiose. L’idea era quella di iniziare il lunedì e proseguire ad oltranza fino a quando il sindaco non ci avesse ricevuto. Detto, fatto. Domenica pomeriggio non avevamo nemmeno un anello, non una catena. Dove trovarle? Allora non c’erano i grandi centri commerciali come oggi e l’unica soluzione era quella degli Autogrill. Acquistate le catene ci siamo dati appuntamento alle 7 del giorno dopo sotto un sole che spaccava le pietre. Un giovanissimo Tommaso Cerno, che nel ’97 stava al “Gazzettino”, si occupò dei tre manigoldi e scrisse questo resoconto: «In centro storico protesta contro le multe degli ausiliari. Una protesta dai toni pannelliani quella di ieri mattina (18 giugno 1997 ndr) con catene lucchetti e cartelli. Gianfranco Leonarduzzi che della lista Pannella è stato candidato; Volpe Pasini portavoce di SOS Italia e Stefano Rossi fedele compagno di battaglie di Pasini, si sono incatenati ai distributori dei tagliando per il parcheggio a pagamento di piazza XX Settembre e via Canciani angolo via Cavour. Da ieri il sindaco (Barazza) applicando la legge Bassanini ha dato disposizione al personale ausiliario di elevare contravvenzioni alle auto in sosta senza ticket. Leonarduzzi (fotografato dai turisti), Pasini e Rossi sono rimasti legati fino alle 20 perchè, secondo loro, «il sindaco non si è ancora fatto vedere». In realtà, aveva fatto sapere che era disposto a riceverci a palazzo D’Aronco. Ma noi continuavamo la protesta in attesa del gran giorno. Che arrivò. E qui è dimostrata la serietà di Barazza quando, dopo due giorni e mezzo di incatenamento in una piazza incendiata dal sole di giugno, ci ricevette nella sede comunale di via Beato Odorico e trovammo l’intesa. Fine della protesta e introduzione della zona franca, per favorire gli esercizi commerciali della città, dei parcheggi dalle ore 13 alle 14,30. Una misura ancora oggi applicata. Grazie a Barazza, il sindaco innovatore.