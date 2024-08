FvgPride Exxx…Polzive!!! Rigurgiti titini in bisiacaria (Go): I cittadini di Staranzano, Turriaco, Gradisca d’Isonzo, San Canzian, San Pier trascinati con l’Iran e Hamas contro Israele: concesso il patrocinio alla manifestazione di Lignano. Le Università laiche e pluraliste di Udine e Trieste negano l’adesione.

C’è una parte di Friuli che accarezza l’attivismo strabico di alcuni paesi del Medio Oriente schierati ossessivamente contro l’unico lembo di terra laico, liberale, democratico affacciato sul Mediterraneo: Israele. Costoro auspicherebbero la sua distruzione. Le giunte dei comuni goriziani di Staranzano, San Canzian d’Isonzo, San Pier, Gradisca e Turriaco hanno deliberato a favore della richiesta di patrocinio per il FVG Pride 2024 in programma domenica a Lignano. La legittima valenza sociale e il messaggio volto al contrasto di ogni forma di discriminazione, di violenza o di odio, sono stati barattati per scopi politici funzionali a esibire una scandalosa manifestazione politica contro Tel Aviv. Non è marginale il fatto che le due università del Friuli VG, abbiano negato l’appoggio. La richiesta di patrocinio è stata ritenuta irricevibile. Spiega il rettore dell’ateneo friulano Roberto Pinton: «La nostra è un’istituzione pubblica e pluralista e dunque non ci si può chiedere di sottoscrivere un manifesto politico: non rientra negli obiettivi dell’università». Sulla stessa linea il collega di Trieste Roberto Di Lenarda: «Non sono disponibile a far sottoscrivere un manifesto politico, l’università non può farlo. Ciò non significa non essere d’accordo sul tema del contrasto alle discriminazioni». No Taliban.