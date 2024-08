DistrettoTesoretto Exxx…Polzive!!! Quant’è bella concorrenza… L’installazione degli impianti di climatizzazione di Codroipo insospettisce i palazzinari: I locali erano idonei all’uso sanitario? La spesa sostenuta dall’AsuFc verrà defalcata dall’affitto? La differenza siderale di costi degli impianti installati in comune a Udine dalla ditta codroipese Piccini.

La pagina di leopost in cui si riportavano i dettagli dell’acquisto e installazione di 5 impianti di climatizzazione nel distretto sanitario provvisorio di Codroipo di viale Veneto (22 agosto), ha destato molta curiosità fra i “palazzinari” dell’area medio friulana. L’impegno di spesa è stato quantificato in circa 24 mila euri. La ditta che ha ricevuto l’incarico diretto per l’installazione è, guarda caso, la “Musso Holding Srl” della zona. A Udine, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione presso gli stabili: Palazzo Comunale d’Aronco, Civico Castello e Circoscrizioni 4 e 6, l’impegno di spesa è stato di 13mila euri. Ditta incaricata, attraverso una richiesta d’offerta, la Piccini Climatizzatori s.r.l. di Codroipo (UD). Quest’ultima ha installato nelle sedi del comune di Udine apparecchi lunari di marca Toshiba con telecomando a raggi infrarossi e gas ecologico R32. Alta tecnologia per 13 mila euri. Degli impianti del distretto sanitario invece non si conoscono le caratteristiche ma solo il fornitore, la “Musso Holding srl” di Codroipo e la differenza di prezzo rispetto a Piccini: circa 10mila euri. Ma un velenoso sospetto serpeggia fra le paludose risorgive friulane. Quando la proprietà ha sottoscritto il contratto di locazione dell’immobile di viale Veneto è stato fornito il grado di isolamento e condizionamento dei locali? L’idoneità all’uso è stata verificata dai servizi di vigilanza dell’Asl? Un ambulatorio può essere privo di riscaldamento o aria condizionata? E infine i maligni sono certi che quando i locali saranno liberati, l’impianto resterà nelle disponibilità del proprietario. Passata la festa gabbato lo santo. Paga Pantalone. La spesa sostenuta dall’inquilino difficilmente verrà defalcata dai canoni di locazione e il proprietario codroipese della palazzina saluta e ringrazia di tanta generosità l’azienda sanitaria Friuli centrale.