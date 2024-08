CuccagnaFvg Exxx…Polzive!!! Personale in fuga dai comuni per la mangiatoia Regione. Celotti scarica il siluro estivo: Comuni alla canna del gas a causa di enormi differenze stipendiali. Col nuovo piano assunzioni la regione supererà i 4.000 dipendenti. Servirebbero 5milioni e 700 mila euri per compensare la differenza di stipendio.

Manuela Celotti, già sindaco di Treppo Grande e ora consigliere regionale del Pd conosce la materia e sgancia il petardo estivo sulla questione della “fuga” dei dipendenti dai comuni per il più attraente datore di lavoro Regione Fvg. E osserva: «Mentre la Regione cresce, in termini di personale, i Comuni, soprattutto i più piccoli, restano alla canna del gas, con organici risicati e per nulla stabili. I nodi da sciogliere riguardano la differenza stipendiale con i regionali, il welfare ‘aziendale’ e la qualità dei contesti lavorativi e, su questo o si trova il coraggio, ora, per affrontarli seriamente, oppure il sistema non reggerà e le conseguenze saranno la mancanza di garanzie sui servizi ai cittadini e la perdita delle occasioni di sviluppo dei territori». Per l’esponente del PD, «…pesa sulla scelta dei dipendenti che decidono di abbandonare i municipi per trasferirsi in Regione, la differenza stipendiale, perché servirebbero ancora 5 milioni e 700 mila euro all’anno per perequare completamente questa differenza. Tradotto significa che i dipendenti dei Comuni – afferma Celotti – percepiscono stipendi più bassi dei colleghi della Regione. Una differenza che nonostante la finanziaria più ricca della storia e nonostante un assestamento da 1 miliardo e 400 milioni, l’assessore alle Autonomie locali, Roberti, e la Giunta non hanno ritenuto di colmare, nonostante le nostre proposte in merito per dare un segno forte di sostegno e di riconoscimento ai dipendenti dei Comuni». Il secondo nodo, continua l’esponente del Pd, «riguarda il sistema di welfare ‘aziendale’, che in Regione esiste e prevede benefit e opportunità, mentre nei Comuni è inesistente. E anche in questo caso, avevo presentato un emendamento proponendo che sia la Regione stessa, a costruire, finanziare e gestire un sistema di welfare parallelo e uguale nell’offerta, a favore dei dipendenti degli Enti locali». La terza questione riguarda, invece, la qualità dei contesti lavorativi: «O si trova il coraggio di mettere mano all’organizzazione degli Enti locali – spiega la consigliera di opposizione -, oppure i Comuni non saranno mai attrattivi, perché la complessità è troppa per essere gestita in un piccolo ente. Bisogna conferire – conclude Celotti – le funzioni a enti sovracomunali che possano dotarsi della struttura necessaria per garantire servizi di qualità ai cittadini e qualità lavorativa ai dipendenti, con prospettiva di crescita professionale, stabilità e specializzazione». Spiegato perché tutti corrono a Trieste. Comuni alla canna del gas sul personale.