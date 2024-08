BibioneSaettone Exxx…Polzive!!! Il turismo friulano incenerito dalla località al di là del Fiume. Rese note le entrate dell’imposta di soggiorno del mese di luglio. Bini fine-corsa fa il piazzista al Meeting di Rimini: “Abbiamo investito oltre 11milioni di euri e incrementato l’offerta ricettiva”. Per che cosa? Bibione, mese di luglio, ha già doppiato Lignano.

L’assessore al turismo Fvg scarta le spiagge friulane e vola a Rimini a raccontare le favole visto che in Friuli non fanno più effetto. Al Meeting ha raggiunto vette di vannamarchismo siderali: «In Friuli Venezia Giulia – dice – nell’ultimo anno, abbiamo investito circa 11,3 milioni di euro. La chiave di questo successo (ma va?) – secondo Bini – risiede nella promozione. Abbiamo avviato un deciso cambio di passo su questo fronte, a partire dalla scelta di puntare sul claim identitario ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’». In attesa di leggere i dati delle presenze che ricava, guarda un pò, dalle fantomatiche statistiche di “Promoturismo”, le stazioni balneari limitrofe a quelle friulane rendono già noti gli accertamenti delle entrate dell’imposta di soggiorno del mese di luglio che sono quelli più attendibili. A Bibione (Ve) relativamente al mese di luglio 2024 l’imposta di soggiorno riscossa e comunicata dai soggetti responsabili del pagamento del tributo ammonta ad € 1.511.984,30, oltre ad € 40.903,80 a titolo di tardive comunicazioni riferite ai mesi di maggio e giugno. Sommato ai mesi precedenti, porta il parziale, in attesa di agosto, a 3 milioni di euri. Evidentemente i vertici di Confesercenti di Lignano avevano visto giusto (-15%) ma Bini-NemboKid si era rifugiato nella solita litania: “Si tratta di allarmismi che nulla giovano all’immagine del turismo…”. Secondo uno studio della Fondazione Think Thank Nordest diffuso dal Messaggero Veneto del 7 agosto e ripreso dai vertici regionali, le previsioni del gettito derivato dalla tassa di soggiorno 2024 a Lignano danno un introito di 2 milioni di euri. Trieste, per esempio, 1 milione e 900mila. Le cose sono ben diverse a Bibione dove nei mesi di maggio, giugno e luglio il corrispettivo ha già raggiunto 3 milioni di euri. E manca il mese di agosto che porterà la cifra a 5 milioni di euri. 3 milioni in più di Lignano. La chiave di questo insuccesso? Elargire palate di milioni senza senso non basta e gli effetti si vedono. Non si vive di solo claim e “Io sono Fvg” ha cannato su tutto il litorale. Anche i comuni sono in ritardo. Siamo ancora in attesa che Grado e Lignano si attivino a pubblicare gli accertamenti mensili dell’imposta di soggiorno.