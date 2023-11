ProtezioneCivileFvg Exxx…Polzive!!! Tocchiamoci le palle! Riccardi comunica ai sindaci del Friuli VG la sospensione dell’attività di volontariato. A Telethon i volontari senza divisa.

La circolare è stata inviata a tutti i sindaci della regione pregandoli di dare riscontro sia alla direzione della Protezione Civile che alla Prefettura “territorialmente competente, dell’effettiva sospensione delle attività del Gruppo Comunale”. Riguardo alle attività già programmate, il supporto dei volontari sarà in forma privata e senza divisa. Nel caso Telethon di Udine in programma il 2 e il 3 dicembre, i volontari si rapporteranno con l’amministrazione comunale. Resta il problema della sicurezza che non è stato affrontato stranamente da nessuno dopo alcuni gravissimi incidenti e i casi dei volontari deceduti: turni di riposo, attrezzature migliori, manutenzione, formazione. E’ la prima volta che accade una manifestazione del genere da quando il corpo è stato allestito, ovvero dal terremoto del ’76. Da oggi tutte le attività, sia ordinarie che emergenziali, sono sospese.