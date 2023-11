FriulanoSottano Exxx…Polzive!!! Chi comanda in Camera di Commercio? Il ducetto della Delizia asfalta Sughero-Da Pozzo: No alla diretta delle premiazioni sulla Tv Media 24 dell’editore friulano.

L’udinese Cesare Di Fant è l’editore di Tv Media24 con sede legale a Pordenone. Col piglio commerciale che contraddistingue l’imprenditoria nordestina, il titolare dell’impresa aveva chiesto al neo presidente (per la 4a volta) della Camera della Commercio di Pordenone-Udine, Giovannino Da Pozzo di poter trasmettere in diretta e a titolo gratuito, la cerimonia di premiazione dell’economia e dello sviluppo che si terrà domani sera al teatro Verdi di Pordenone. Il Sughero aveva risposto positivamente all’istanza di Di Fant, ma non aveva fatto i conti con “i pordenonesi”. A Media Tv 24 era tutto pronto per riprendere il segnale di bassa frequenza dal teatro e replicarlo sulle frequenze della televisione. Ma Da Pozzo, pur essendo presidente dell’ente camerale, non aveva fatto i conti con chi comanda davvero in Camera di Commercio, ovvero “i pordenonesi”. Che hanno risposto picche alla proposta di Di Fant. La vicenda mette in evidenza quanto sostenuto da sempre su queste pagine e cioè che Da Pozzo fa il presidente di legno in accordo con Agrusti (vice) che in realtà manovra l’udinese come una marionetta. Ma vi è anche un profilo di interessi in conflitto che il poltronaro udinese si guarda bene da sollevare per paura di perdere la sedia: Agrusti, nella veste di presidente di Confindustria Alto Adriatico è anche l’editore della Tv “Il13”. Forse, teme la concorrenza di un imprenditore udinese rispetto a una Tv pordenonese. Intanto da Pozzo si è messo a novanta gradi per la sua poltrona di presidente. e